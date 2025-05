Lenovo und Motorola werden Partner des bedeutenden globalen Klubfußballturniers

Die Partnerschaft wird die ikonische Marke Motorola durch Aktivitäten am Spielfeldrand und die Interaktion mit Fans auf der ganzen Welt in den Mittelpunkt stellen

Lenovo und Motorola Mobility, ein Unternehmen von Lenovo, sind eine Partnerschaft mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 eingegangen

Motorola, eine Marke von Lenovo, wurde zum offiziellen Smartphone-Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ernannt und wird dieses Meilensteinereignis im Klubfußball nutzen, um die Marke weltweit zu promoten und mit Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 findet ab dem 14. Juni in den Vereinigten Staaten statt und läutet eine neue Ära des globalen Klubfußballs ein.

32 der bekanntesten Teams der Welt aus allen sechs Konföderationen werden in vier Wochen 63 Spiele bestreiten, um sich den Titel des Klub-Weltmeisters zu sichern.

Als offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 werden Lenovo und Motorola die FIFA und alle 32 qualifizierten Mannschaften, die an dem neu konzipierten Turnier teilnehmen, mit wichtiger Hardware, Dienstleistungen und intelligenten Lösungen ausstatten. Dazu gehören fortschrittliche KI-PCs, Tablets und Workstations sowie Motorola-Smartphones. Diese Tools werden den Turnierbetrieb, die Erfassung von Inhalten und die Zusammenarbeit sowie den Support vor Ort während des gesamten Wettbewerbs unterstützen.

Zu den Marketinginitiativen vor Ort gehören Inhalte der Marken Lenovo und Motorola, die vor, während und nach jedem Spiel auf LED-Bildschirmen auf dem Spielfeld und auf Stadion-Videotafeln gezeigt werden. Exklusive Inhalte werden während einiger Spiele mit den bislang innovativsten Smartphones von Motorola, der Motorola razr-Familie 2025, am Spielfeldrand aufgenommen.

"Motorola ist stolz darauf, dieses neue globale Highlight im Klubfußball mit intelligenterer Technologie zu unterstützen", sagte Sergio Buniac, Präsident von Motorola. "Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ist eine unglaubliche Gelegenheit, nicht nur die besten Fußballvereine der Welt zu präsentieren, sondern auch das transformative Potenzial von Innovation. Mit unserer Infrastruktur, unseren Geräten von Smartphones bis hin zu Lenovo PCs und Servern und unseren Dienstleistungen werden wir die FIFA dabei unterstützen, ein global inklusives Turnier für Fans auf der ganzen Welt zu veranstalten."

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström sagte: "Die erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft wird eine neue Ära im globalen Klubfußball einläuten eine Ära, die integrativer, innovativer und vernetzter ist als je zuvor. Wir freuen uns sehr, dass Motorola und Lenovo uns bei diesem bahnbrechenden Turnier unterstützen werden. Ihre erstklassige Technologie und ihre globale Perspektive werden dazu beitragen, das Erlebnis für Fans, Teams und andere Interessengruppen zu verbessern."

Diese Partnerschaft baut auf der langjährigen Erfahrung von Lenovo als Technologiepartner vieler globaler Sport-Flaggschiffe auf und steht im Einklang mit der Mission, intelligentere Technologien für alle zu entwickeln, sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds.

Fans aus aller Welt werden zusammenkommen, um den Beginn einer neuen globalen Tradition zu feiern. Tickets sind noch erhältlich. Besuchen Sie FIFA.com/tickets, um sich Ihren Platz zu sichern und Teil der Fußballgeschichte zu werden.

