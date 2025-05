In einem exklusiven Interview erklärt Fondsmanager Stefan Risse, warum die Aktienquote seiner Fonds derzeit noch niedrig ist - und bei welchen Titeln er jetzt wieder zugreift. Einblicke in die Denkweise von Profis, die auf Substanz, Timing und Renditepotenzial setzen. Aktien bleiben alternativlos - aber nur zum richtigen Preis "Langfristig ist die Aktie nach wie vor das einzige Vehikel, in dem du dein Vermögen erhalten und vermehren kannst", sagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...