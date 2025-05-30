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29.05.25 | 17:31
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Immobilien
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5-Tage-Chart
CAPITALAND ASCENDAS REIT 5-Tage-Chart
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CAPITALAND ASCENDAS REIT Chart 1 Jahr
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