FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGRIMIN LTD 3CL AU000000AMN1
AB/FROM ONWARDS 30.05.2025 10:12 CET
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AGRIMIN LTD 3CL AU000000AMN1
AB/FROM ONWARDS 30.05.2025 10:12 CET
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