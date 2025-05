Schladming (ots) -Pressekonferenz und Act Reveal am 18.06.2025BIG NEWS beim Ski-Opening Schladming-Dachstein. Nach den Erfolgsshows im Jahr 2023 und 2024 mit Robbie Williams, Sting, Simply Red und Bryan Adams, erwartet die Gäste 2025 erneut ein legendärer Coup.Der internationale Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb und die Urlaubsregion Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel Schladming werden am 6. Dezember 2025 erneut für Furore sorgen und das wohl legendärste Ski Opening der österreichischen Berge einmal mehr mit einem internationalen Act der Sonderklasse toppen.ACT REVEAL & Pressekonferenz am 18. JuniErfahren Sie am 18. Juni 2025 um 10:00 Uhr bei der Digitalen Pressekonferenz alles zum Konzert am 6. Dezember 2025 und erfahren Sie als allererstes, wer die Wintersaison beim Ski Opening Schladming-Dachstein 2025 eröffnen wird.Digitale PressekonferenzMi, 18. Juni 2025, 10:00 UhrSki Opening Schladming-DachsteinSa, 6. Dezember 2025Merken Sie sich den Termin schon jetzt vor und melden Sie sich mit einem kurzen Mail an media@leutgebgroup.com an. Genauere Informationen zum Ablauf gibt es nach Voranmeldung natürlich zeitgerecht per Mail.Pressekontakt:Kerstin Pröllmedia@leutgebgroup.com+436646441397Original-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129052/6045224