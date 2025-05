Hamburg (ots) -Was tun, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt? Wenn Betrug die Beziehung auf die Probe stellt? Wenn Streitigkeiten immer wieder eskalieren oder Verlustängste zur Belastung werden? Mit rund 2,3 Millionen Zugriffen seit dem Start der ersten Staffel im Mai 2023 zählt "Die Paartherapie" zu den erfolgreichsten Podcasts des NDR. Jetzt startet der NDR 2 Podcast in eine neue Runde: Sechs echte Paare mit echten Problemen, wie sie wohl jede*r ansatzweise schon einmal in seiner eigenen Beziehung erlebt hat - von fehlender Intimität über Seitensprünge bis hin zu mangelnder Kommunikation.Die vierte Staffel von "Die Paartherapie" ist ab dem 30. Mai in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt, verfügbar. Die Staffel umfasst acht neue Folgen, die einmal wöchentlich freitags erscheinen. Auch in dieser Staffel fühlt der Hamburger Paartherapeut Eric Hegmann den Paaren und ihren Problemen in einer echten Therapiesitzung auf den Zahn und sucht gemeinsam mit ihnen nach einer Lösung für ihre Beziehung - die eine oder andere Träne nicht ausgeschlossen. Zusammen mit Podcast-Hostin Maria Richter erklärt Hegmann allgemeine Beziehungsthemen und bietet damit auch echte Lebenshilfe.Viele Paare kämpfen mit ähnlichen Problemen, beobachtet Hegmann, aber nur wenige von ihnen reden darüber und suchen sich Unterstützung: "Ich helfe, die Gespräche zu führen, die Paare führen sollten, aber bisher nicht führen konnten." Das Format zeigt Wirkung - auch über den Podcast hinaus, berichtet er: "Mit jeder Staffel wächst mein Respekt vor den mutigen Paaren, die mit ihren Erfahrungen andere Menschen inspirieren, etwas zu verändern, um bessere Beziehungen zu führen. Auch von Kolleginnen und Kollegen höre ich, dass Paartherapie durch das Format weniger als Tabu wahrgenommen wird und immer mehr Paare - nun auch rechtzeitig - Unterstützung suchen."Eric Hegmann arbeitet seit fast 20 Jahren mit Paaren und Singles zu Beziehungsfragen zusammen. Auf einfühlsame, humorvolle und mitunter auch hartnäckige Art und Weise legt er den Finger in die Wunde und spricht das an, was viele Paare bisher nicht benennen konnten. Hegmann ist Autor zahlreicher Bücher und Artikel zu den Themen Liebe, Partnerschaft und Partner*innensuche. Auch in der gleichnamigen Dokuserie "Die Paartherapie" in der ARD Mediathek begleitete er zahlreiche Paare in entscheidenden Momenten der Therapie und zu Hause.Paare, die eine Sitzung bei Eric Hegmann machen möchten und bereit sind, ihre Geschichte für den Podcast zu erzählen, bewerben sich per Mail an paartherapie@ndr.de. Weitere Infos: ndr2.de/paartherapieEric Hegmann steht für Interviews zu seiner Tätigkeit für den Podcast "Die Paartherapie" gerne zur Verfügung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an presse@ndr.de.Weitere Pressefotos finden Sie unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6045214