WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 02.06.2025(Nr. N028) Kaffee: Preise und Außenhandel, April 2025Dienstag, 03.06.2025(Nr. N029) Preisniveaus für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in ausgewählten Urlaubsländern, März 2025(Nr. 190) Abfallaufkommen in Deutschland, Jahr 2023(Nr. 193) Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2022/2023(Nr. 23) Zahl der Woche zum Pride Month: Regenbogenfamilien, Jahr 2024Mittwoch, 04.06.2025(Nr. N030) Lehrkräftemangel: Quer- und Seiteneinsteiger/-innen sowie Absolvierende und Studienanfänger/-innen eines Lehramtsstudiums, Schuljahr 2015/16 - 2023/24(Nr. N031) Heizen mit Wärmepumpen: Neubauten nach Heizenergie, Produktion, Außenhandel, Jahr 2024(Nr. 194) Einkommensmillionärinnen und -millionäre (Lohn- und Einkommensteuerstatistik), Jahr 2021Donnerstag, 05.06.2025(Nr. 195) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), April 2025(Nr. 196) Umsatz im Dienstleistungsbereich, März 2025(Nr. 197) Gasthörerinnen und Gasthörer an deutschen Hochschulen, Wintersemester 2024/2025Freitag, 06.06.2025(Nr. 198) Außenhandel, April 2025(Nr. 199) Produktionsindex, April 2025(Nr. 200) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2025(Nr. 201) Freizeitaktivitäten an Wochenenden und Feiertagen sowie unter der Woche, Zeitverwendungserhebung 2022 (revidierte Ergebnisse)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html