Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Lage an den Finanzmärkten ist nach der Entscheidung eines US-Bundesgerichts gegen die Zollpolitik von Trump unübersichtlich, berichten die Analysten der Helaba.Ein Großteil der Zölle sei für nichtig erklärt und blockiert worden, inzwischen habe ein Berufungsgericht die Maßnahmen aber wieder in Kraft gesetzt, vorläufig. Es bleibe spannend. Derweil stünden am Vormittag neben den deutschen Einzelhandelsumsätzen und der EWU-Geldmenge M3 bereits die Inflationszahlen der Bundesländer im Kalender, und am frühen Nachmittag würden die vorläufigen, gesamtdeutschen Werte veröffentlicht. Im Hinblick auf die EZB-Ratssitzung in der kommenden Woche seien diese Informationen wichtig. Zuletzt habe Bundesbankpräsident Nagel gesagt, es sei zu früh, eine Zinssenkung im Juni als ausgemacht anzusehen. Eine anhaltende disinflationäre Entwicklung wäre wohl weiterhin im Interesse der EZB. Nach dem unerwartet kräftigen Anstieg im April könnte sich die deutsche Preisentwicklung im Mai wieder beruhigt haben. Für die EZB seien jedoch nicht nur die deutschen Entwicklungen wichtig. In Frankreich seien die Verbraucherpreise im Mai gegenüber April sogar gesunken, und auch die Jahresteuerungsrate habe auf 0,6 % nachgegeben. ...

