Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Zollchaos in den USA ist das beherrschende Thema an den Finanzmärkten, berichten die Analysten der Helaba.Ein US-Bundesgericht habe viele Zollverordnungen für nichtig erklärt. Dabei gehe es insbesondere um die wechselseitigen Zusatzzölle und den globalen Basiszoll von 10%. Inzwischen habe ein Berufungsgericht die Zölle wieder in Kraft gesetzt und die Regierung habe erklärt, im Zweifel bis vor den obersten Gerichtshof ziehen zu wollen. Zudem gebe es andere Wege, Zölle zu erheben. Vor diesem Hintergrund bleibe die Nervosität an den Märkten groß. Heute stünden mit den deutschen Verbraucherpreisen und den PCE-Deflatoren in den USA wichtige Datenveröffentlichungen auf dem Programm, die durchaus Einfluss auf die Zinserwartungen hätten. Spekulationen auf sinkende US-Leitzinsen seien gestern etwas größer geworden und auch heute dürfte die Zinsfantasie unterstützt werden, denn wir gehen von einem gemäßigten Inflationsdruck aus. ...

