Das InsurTech Cleos Welt hat seine Produktpalette ausgebaut: Jetzt hat der digitale Versicherungsspezialist eine Kleintierversicherung im Angebot. Die Lösung ist für Vögel, Reptilien und Kleinsäuger wie Kaninchen und Meerschweinchen. Erst vor Kurzem hat das InsurTech Cleos Welt einen neuen Tierkrankentarif für Hunde und Katzen gelauncht, wie AssCompact berichtete. Nun hat das Joint Venture der Uelzener Versicherung und der You Are We GmbH sein Angebot an Tierversicherungen abermals erweitert: Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...