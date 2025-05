Finanztermine im Überblick:Am Montag rücken mehrere Hauptversammlungen und Unternehmensereignisse in den Mittelpunkt. Die Friedrich Vorwerk SE lädt zur Hauptversammlung in Hamburg ein, während die Flatexdegiro AG ihre Aktionärsversammlung online durchführt. In den USA legt die Campbell Company ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Die Heidelberger Druckmaschinen AG begeht ihr Firmenjubiläum und veranstaltet in diesem Rahmen einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...