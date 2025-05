Trotz der neuen Unsicherheit durch das Hin und Her bezüglich eines Urteils zu den Trump-Zöllen gibt der Goldpreis zum Ende der Woche wieder nach. Der Rückgang erfolgte im Anschluss an die Entscheidung des Berufungsgerichts, die US-Zölle bis zum 9. Juni in Kraft zu lassen. Ein vorläufiger Sieg für Donald Trump. Neue Impulse für Gold könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...