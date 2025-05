An der European Champions Konferenz der Deutschen Bank nehmen Manager vieler Unternehmen teil. Auch Rheinmetall ist dort vertreten. Ein Thema in den Gesprächen ist der Gewinn von Neuaufträgen. Viele europäischen Staaten wollen ihre Aufträge offenbar vor allem an europäischen Firmen geben. Dabei arbeitet man verstärkt zusammen. Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...