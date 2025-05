Berlin (ots) -Sommer, Sonne, Restaurantbesuche! Wenn die Temperaturen steigen, zieht es die Menschen in Scharen nach draußen - und auf die wieder eröffneten Terrassen und Außenbereiche von Cafés, Restaurants und Biergärten. Eine aktuelle Auswertung von Lightspeed, dem führenden Anbieter cloudbasierter Kassensysteme und Bezahllösungen, zeigt: Der Sommer bringt der Branche mehr Gäste, aber mit einem veränderten Konsumverhalten.Die Analyse von über 1.600 Restaurants in Deutschland im Zeitraum April 2024 bis März 2025 zeigt: In der warmen Jahreszeit steigt die Zahl der Bestellungen um über 12 Prozent deutlich an. Der Umsatz wächst zwar mit - allerdings nur um 4 Prozent. Der durchschnittliche Bonwert ist damit im Sommer geringer als im Winter. Das bedeutet: viele Gäste, aber oft kleinere Bestellungen.Das Konsumverhalten der Gäste ist im Sommer somit ein anderes als im Winter: Gäste kommen häufiger allein oder in kleinen Gruppen, essen lieber Snacks oder ein Eis auf die Hand, gönnen sich spontan einen Kaffee oder ein kühles Getränk auf der Terrasse - anstatt eines ausgedehnten Abendessens mit drei Gängen. Hinzu kommt, dass die Verweildauer wahrscheinlich kürzer ist als im Winter - schließlich lockt das sonnige Wetter mit einer Vielzahl von Aktivitäten, die ebenfalls wahrgenommen werden wollen."In der Gastronomie sind ein routinierter Ablauf und eine klare Kommunikation das Allerwichtigste. Jeder Handgriff muss sitzen, die Küche und der Service müssen Hand in Hand arbeiten. Nicht selten kommt es zu Missverständnissen und Spannungen", erklärt Sinahn Fabian Sehk, Head of DACH von Lightspeed. "Unser KDS 2.0 wurde entwickelt, um genau diesen schnelllebigen Anforderungen von Restaurants gerecht zu werden. Das System schafft eine nahtlose und papierfreie Verbindung zwischen Service, Bar und Küche und ist mit einer Vielzahl von Hardware kompatibel. Küchen können so zum Beispiel Gerichte schnell und einfach priorisieren und verwalten, sodass Bestellungen auch in den geschäftigsten Stunden pünktlich bei den Gästen landen."Chancen clever nutzenFür Gastronom:innen ist der Sommer die ideale Gelegenheit, neue Stammkund:innen zu gewinnen, Upselling-Potenziale auszuschöpfen und das Gästeerlebnis hervorzuheben. Es lohnt sich, den saisonalen Schwung aktiv zu nutzen.Hier einige Tipps von Lightspeed für einen starken Sommer:- Erlebnis statt Eile: Wer Gäste durch Atmosphäre, Service und kleine Extras begeistert, steigert nicht nur die Verweildauer - sondern auch den Umsatz.- Upselling gezielt einplanen: Gut geschultes Personal kann durch clevere Empfehlungen zusätzliche Bestellungen anregen - ohne aufdringlich zu wirken.- Sortiment & Kalkulation prüfen: Kleinere Bestellungen erfordern eine fein abgestimmte Auswahl an Produkten und eine durchdachte Preisstrategie.- Effizienz im Fokus behalten: Mehr Gäste bedeuten auch, dass Abläufe reibungslos funktionieren müssen. Digitale Tools helfen, Prozesse zu optimieren - von der Küche bis zum Kassensystem"Der Sommer ist eine echte Chance für die Gastronomie - wenn man weiß, wie man ihn spielt", sagt Sinahn Fabian Sehk, Regional Senior Director, DACH Hospitality bei Lightspeed. "Wer seine Abläufe im Griff hat, kann aus kleinen Bons große Erfolge erzielen. "Entscheidend ist, wie effizient man mit dem höheren Gästeaufkommen umgeht."Der Sommer bringt nicht nur mehr Gäste, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten - für kreative Angebote, intensivere Kundenbindung und ein frisches Restauranterlebnis. Das ist eine Chance für die Gastronomie, saisonale Muster aktiv für sich zu nutzen. Wer das gestiegene Gästeaufkommen geschickt mit effizientem Ressourceneinsatz kombiniert, kann aus kleineren Bons echten Mehrwert schaffen - und den Sommer für Kundenbindung und Wachstum nutzen.Methodik:Für die Analyse wurden Kassendaten aus dem Lightspeed-System von Restaurants in Deutschland ausgewertet. Betrachtet wurden über 1.600 Gastronomiebetriebe im Zeitraum von April 2024 bis März 2025. Der Vergleich bezieht sich auf die jeweils erfassten Transaktionen sowie zentrale Umsatzkennzahlen in den Sommermonaten (April-September) und den Wintermonaten (Oktober-März). Zur präzisen Abbildung saisonaler Trends wurden Durchschnitts- und Medianwerte der Bons analysiert. Vergleichszahlen aus dem Zeitraum April 2023 bis März 2024 wurden zur Einordnung herangezogen. Alle Daten wurden anonymisiert und unter standardisierten Bedingungen ausgewertet.Über LightspeedLightspeed (TSX | NYSE: LSPD) ist der führende globale Anbieter einer cloudbasierten und ganzheitlichen Kassensystem- und Bezahlplattform sowie von Finanzdienstleistungen für die Gastronomie und Hotellerie in über 100 Ländern. Lightspeed wurde 2005 von CEO Dax Dasilva in Montreal gegründet. Heute servieren Lightspeed-Kunden in einem Jahr mehr als 1 Milliarde Gerichte an über 300 Millionen Gäste auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf lightspeedhq.de (https://services.hosting.augure.com/Response/cZ4N5/%7Bca22ce7a-929e-4745-80dd-29cdc5c46251%7D). Folgen Sie uns auf Social Media: LinkedIn (https://services.hosting.augure.com/Response/cZ4N6/%7Bca22ce7a-929e-4745-80dd-29cdc5c46251%7D), Facebook (https://services.hosting.augure.com/Response/cZ4N7/%7Bca22ce7a-929e-4745-80dd-29cdc5c46251%7D), Instagram (https://services.hosting.augure.com/Response/cZ4N8/%7Bca22ce7a-929e-4745-80dd-29cdc5c46251%7D), YouTube (https://services.hosting.augure.com/Response/cZ4N9/%7Bca22ce7a-929e-4745-80dd-29cdc5c46251%7D) und X (https://services.hosting.augure.com/Response/cZ4Oa/%7Bca22ce7a-929e-4745-80dd-29cdc5c46251%7D).Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, einschließlich Informationen über das Produktangebot von Lightspeed und die geplante Produkt-Roadmap. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die prädiktiver Natur sind, von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und durch Wörter wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen der Geschäftsleitung von Lightspeed und beinhalten zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, einschließlich wirtschaftlicher Faktoren. Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risikofaktoren, die in unserer jüngsten Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations, unter "Risk Factors" in unserem jüngsten Jahresinformationsblatt und in unseren anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen genannt werden, die alle unter unseren Profilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com (https://services.hosting.augure.com/Response/cZ4Ob/%7Bca22ce7a-929e-4745-80dd-29cdc5c46251%7D) und auf EDGAR unter www.sec.gov (https://services.hosting.augure.com/Response/cZ4Oc/%7Bca22ce7a-929e-4745-80dd-29cdc5c46251%7D) verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie diese und andere Faktoren sorgfältig abwägen sollten, wenn sie Entscheidungen in Bezug auf die nachrangigen stimmberechtigten Aktien von Lightspeed treffen, und dass sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen, und obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf bestimmten Annahmen beruhen, die Lightspeed für angemessen hält, können die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von Lightspeed ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Lightspeed keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Pressekontakt:lightspeed@piabo.netOriginal-Content von: Lightspeed POS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165632/6045392