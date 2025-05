Düsseldorf (ots) -Premiumstrategie treibt starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen voran: Bereinigter Nettogewinn wächst um 64,5 Prozent auf Rekordwert von 10,7 Milliarden RMB[1]- Umsatz übertrifft zum zweiten Mal in Folge 100-Milliarden-Marke: Xiaomi erwirtschaftet im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 111,3 Mrd. RMB - ein Anstieg von 47,4 Prozent im Jahresvergleich.- Rekordgewinn durch Premiumstrategie: Bereinigter Nettogewinn steigt um 64,5 Prozent auf 10,7 Mrd. RMB[1] - der höchste Quartalswert in der Unternehmensgeschichte.- Marktführerschaft in China zurückerobert: Xiaomi belegt Platz 1 bei Smartphone-Auslieferungen in Festlandchina mit 18,8 Prozent Marktanteil - erstmals seit zehn Jahren.[2]- Dynamisches Wachstum im EV- und IoT-Geschäft: 75.869 ausgelieferte SU7-Fahrzeuge; IoT-Umsatz steigt um 58,7 Prozent auf Rekordwert - auch bei Smart-Home-Großgeräten neue Bestmarken.Die Xiaomi Corporation ("Xiaomi" oder "die Gruppe"; Börsenkürzel: 1810), ein weltweit führendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente Fertigung mit einem Kernangebot aus Smartphones und durch eine IoT-Plattform vernetzte Smart Devices, hat die ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse für das am 31. März 2025 beendete erste Quartal veröffentlicht ("Q1 2025 Results").Im ersten Quartal 2025 erzielte Xiaomi einen Umsatz von 111,3 Milliarden RMB - ein Anstieg um 47,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und der zweite Quartalsumsatz in Folge mit über 100 Milliarden RMB. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 10,7 Milliarden RMB[1], was einem Plus von 64,5 Prozent im Jahresvergleich entspricht - ein neuer Höchststand. Damit übertraf Xiaomi erneut die Markterwartungen und legte einen starken Jahresauftakt hin.Smartphone-Geschäft kehrt an die Spitze des chinesischen Marktes zurückDer Umsatz mit Smartphones belief sich im ersten Quartal auf 50,6 Milliarden RMB (+8,9 Prozent YoY). Xiaomi lieferte weltweit 41,8 Millionen Geräte aus und erzielte damit das siebte Quartal in Folge ein Wachstum im Jahresvergleich. Laut Canalys (nun Teil von Omdia) hielt Xiaomi weltweit zum 19. Mal in Folge den dritten Platz bei den Smartphone-Auslieferungen mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent.[2]In Festlandchina stieg Xiaomis Marktanteil um 4,7 Prozentpunkte auf 18,8 Prozent, wodurch das Unternehmen nach zehn Jahren erstmals wieder die Marktführerschaft bei den Auslieferungen zurückeroberte.[2] Insbesondere im Premiumsegment konnte Xiaomi zulegen: Geräte ab 3.000 RMB machten 25 Prozent der Verkäufe in Festlandchina aus (+3,3 pp YoY), bei Geräten ab 4.000 RMB lag der Marktanteil bei 9,6 Prozent (+2,9 pp YoY).[3]IoT & Lifestyle-Produkte: Umsatz und Bruttomarge auf RekordniveauXiaomis IoT- und Lifestyle-Segment verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum von 58,7 Prozent YoY auf 32,3 Milliarden RMB. Die Bruttomarge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Prozentpunkte auf 25,2 Prozent - ebenfalls ein Rekordwert. Die großen smarten Haushaltsgeräte trugen maßgeblich dazu bei:- Klimaanlagen: über 1,1 Mio. ausgelieferte Einheiten (+65 Prozent YoY)- Kühlschränke: mehr als 880.000 Einheiten (+65 Prozent YoY)- Waschmaschinen: über 740.000 Einheiten (+100 Prozent YoY)Sowohl bei Kühlschränken als auch bei Waschmaschinen wurden neue Rekordwerte erreicht. Die Inbetriebnahme einer eigenen Fabrik für smarte Haushaltsgeräte ist noch in diesem Jahr geplant.Auch das Tablet-Geschäft blieb auf Wachstumskurs: Laut Canalys legten die globalen Auslieferungen im Jahresvergleich um 56,1 Prozent zu. Xiaomi erreichte damit weltweit erstmals Platz 3 und verteidigte seine Position in China.[2] Bei Wearables (Platz 1 weltweit) und TWS-Kopfhörern (Platz 2 weltweit, Platz 1 in China) behauptete Xiaomi ebenfalls Spitzenplätze.[2]Zum 31. März 2025 waren 943,7 Millionen IoT-Geräte[4] (ohne Smartphones, Tablets und Laptops) mit der AIoT-Plattform[5] von Xiaomi verbunden - ein Plus von 20,1 Prozent YoY. Die Zahl der Nutzer*innen mit mindestens fünf verbundenen Geräten stieg auf 19,3 Millionen (+26,5 Prozent YoY). Die monatlich aktiven Nutzer*innen der Xiaomi Home App wuchsen auf 106,4 Millionen (+19,5 Prozent), die des AI Assistant auf 146,7 Millionen (+17,5 Prozent).Internetdienste mit stabiler Entwicklung und steigender ProfitabilitätDas Segment Internetdienste erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 9,1 Milliarden RMB (+12,8 Prozent YoY). Die Bruttomarge verbesserte sich auf 76,9 Prozent (+2,7 pp YoY).Die monatlich aktiven Nutzer*innen global stiegen auf 718,8 Millionen (+9,2 Prozent YoY), in Festlandchina auf 181,1 Millionen (+12,9 Prozent YoY) - jeweils neue Rekordwerte.Smart EV-Geschäft: Produktionsausbau zur Erreichung des Jahresziels von 350.000 FahrzeugenDas Segment Smart EV, KI und neue Initiativen[6] erwirtschaftete im ersten Quartal einen Umsatz von 18,6 Milliarden RMB. Xiaomi lieferte 75.869 Fahrzeuge der SU7-Serie aus und plant, bis Ende 2025 insgesamt 350.000 Fahrzeuge zu produzieren. Bis zum 31. März wurden 235 Smart-EV-Verkaufszentren in 65 Städten in China eröffnet.[7]Der Xiaomi SU7 Ultra, im Februar vorgestellt, positioniert sich im Ultra-Premium-Segment ab 500.000 RMB. Mit dem kommenden "High-Performance-Luxus-SUV" Xiaomi YU7 baut Xiaomi seine Präsenz im Premium-EV-Markt weiter aus. Seit Markteintritt wurden insgesamt über 258.000 Fahrzeuge ausgeliefert;[8] seit sechs Monaten liegen die monatlichen Auslieferungen konstant über 20.000 Einheiten. Im April 2025 belegte der Xiaomi SU7 Platz 1 im Verkaufsranking für Fahrzeuge über 200.000 RMB.Fokus auf Forschung & Entwicklung: 200 Milliarden RMB für technologische FührungsrolleXiaomi bekräftigt seine Investitionen in Schlüsseltechnologien. Die F&E-Ausgaben beliefen sich im ersten Quartal auf 6,7 Milliarden RMB (+30,1 Prozent YoY). Die Zahl der F&E-Mitarbeiter*innen erreichte 21.731 - ein neuer Höchstwert.[9] Weltweit hält das Unternehmen über 43.000 Patente.In den kommenden fünf Jahren plant Xiaomi Investitionen in Höhe von 200 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung - mit Fokus auf Chips, KI und Betriebssysteme.Am 22. Mai stellte Xiaomi seinen ersten selbst entwickelten 3nm-Chipsatz vor - den Xiaomi XRING O1 - der bereits in Smartphones und Tablets zum Einsatz kommt. Damit setzt das Unternehmen einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einem geschlossenen Technologie-Ökosystem und globaler Innovationsführerschaft.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/K9jFbgYmxBgK) (Passwort: r5OL8TOy1j1w).Weitere Informationen zu Xiaomi und Xiaomi Produkten sind hier (https://www.mi.com/de/) verfügbar.Die Pressemeldung im englischen Originaltext finden Sie im Newsroom (https://www.mi.com/global/discover/article?id=4969).Disclaimer1 Definiert als Gewinn im Berichtszeitraum, bereinigt um (i) aktienbasierte Vergütungen, (ii) Nettoveränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Investitionen, (iii) Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte aus Akquisitionen, (iv) Veränderungen des Werts finanzieller Verbindlichkeiten gegenüber Investoren sowie (v) steuerliche Effekte aus den genannten Non-IFRS-Anpassungen.2 Laut Canalys (nun Teil von Omdia), basierend auf den Auslieferungen im 1. Quartal 2025. Wearables umfassen einfache Fitnessbänder, einfache Uhren und Smartwatches.3 Nach verkauften Einheiten in Festlandchina, basierend auf Daten unabhängiger Dritter. Premium-Smartphones in Festlandchina sind Geräte mit einem Verkaufspreis ab 3.000 RMB.4 Stand: 31. März 2025, ohne Smartphones, Tablets und Laptops.5 AIoT beinhaltet Smartphones, IoT- und Lifestyle-Produkte, Internetdienste sowie weitere damit verbundene Geschäftsbereiche.6 Das operative Segment "Smart EV und andere neue Initiativen" wurde seit dem ersten Quartal 2025 zu "Smart EV, KI und andere neue Initiativen" erweitert.7 Die Vertriebszentren von Xiaomi EV umfassen Xiaomi EV-Auslieferungszentren, Xiaomi EV-Verkaufs- und Servicezentren sowie Mi Home Stores8 Basierend auf internen Daten, Stand: 21. Mai 2025, 23:59:59 Uhr9 Stand: 31. 