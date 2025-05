Die Vonovia-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen von einer erneuten Korrektur erholen können. Das treibt die Papiere plötzlich an, und das sollten Investoren jetzt tun: Renditen sinken, Aktien steigen Die Aktien von Vonovia erleben in den vergangenen Wochen ein wahres Wechselbad der Gefühle. Getrieben von den Renditen am Anleihemarkt wurden die Papiere zuletzt stark abverkauft, haben sich am Donnerstag und Freitag aber deutlich erholen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...