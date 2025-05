Die Sonne schickt keine Rechnung, was sie zusätzlich attraktiv macht. Aber ihre Energie effizient zu nutzen, ist auch eine Herausforderung. Eine neue Entdeckung könnte nun einen wichtigen Baustein der Fotovoltaik entscheidend verbessern. Ein Team von Forscher:innen der Tandon School of Engineering an der New York University (NYU) und des National Renewable Energy Laboratory (NREL) im US-Bundesstaat Colorado hat eine vielversprechende Methode entwickelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...