SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) - Die Chip-Design-Softwareplattform Cadence Design hat von der US-Regierung ein Schreiben erhalten, das die Geschäftsaktivitäten in China betrifft. Cadence Design Systems Inc. gab am 29. Mai 2025 bekannt, am 23. Mai 2025 vom Bureau of Industry and Security ("BIS") des...

Den vollständigen Artikel lesen ...