Der Schock sitzt tief bei Meyer Burger Technology (CH0108503795). Nach jahrelangen Investitionen stoppt das Schweizer Solarunternehmen seine Modulproduktion in den USA und entlässt alle 282 verbliebenen Mitarbeiter in Goodyear, Arizona. Was als Hoffnungsträger für die Energiewende begann, endet vorerst als kostspieliges Debakel.

Geld geht aus, Träume platzen

Die nackten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Meyer Burger verfügt schlicht nicht mehr über die nötigen finanziellen Mittel. Die noch im Hochlauf befindliche Produktion mit einer Jahreskapazität von 1,4 Gigawatt wurde umgehend eingestellt. Diese Kapazität hätte theoretisch gereicht, um hunderttausende Haushalte mit Solarmodulen zu versorgen.

Der Zeitpunkt könnte kaum unglücklicher sein. Gerade erst hatte die US-Regierung massive Subventionen für die heimische Solarproduktion aufgelegt. Meyer Burger wollte von diesem Boom profitieren und hatte entsprechend investiert. Doch zwischen Ankündigung und profitabler Produktion klafft oft ein tiefer Graben. […] Weiterlesen auf www.nebenwertewelt.de

Der Beitrag Meyer Burger: Ist das Solarabenteuer in den USA gescheitert? erschien zuerst auf Nebenwertewelt.