Zum 01.06.2025 werden Rechtsstreitigkeiten wesentlich teurer. Grund dafür ist ein neues Gesetz, das zu diesem Zeitpunkt in Kraft tritt. Der GDV warnt, dass der Zugang zum Recht ohne eine Rechtsschutzversicherung für viele damit künftig zu teuer werden könnte. Ein neues Gesetz, das am 01.06.2025 in Kraft tritt, sorgt dafür, dass der Zugang zum Recht künftig teurer wird. Durch das Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 steigen u. a. Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren. Das hat Auswirkungen ...

