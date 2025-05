Wien (www.fondscheck.de) - Amundi erweitert das Angebot an Sektor-ETFs mit dem Listing des Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF, so die Experten von "FONDS professionell".Investiert werde in Aktien aus dem europäischen Verteidigungssektor, wie der französische Asset Manager mitteile.Der ETF bilde den Stoxx Europe Total Market Defense Capped Index ab und wähle europäische Unternehmen aus, "die nachweislich im Verteidigungsbereich tätig sind", heiße es in einer Aussendung. Amundi habe bereits vor zwei Jahren den aktiven CPR European Strategic Autonomy aufgelegt und unlängst gegenüber der Redaktion mehrere neue aktive und passive Produkte in dem Sektor angekündigt. So solle in einigen Wochen unter den aktiven Produkten ein neuer Fonds unter dem Titel "Rearm Europe" dazukommen. ...

