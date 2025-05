Werbung







Dax am Limit? Wenn Bilanz und Chart dasselbe flüstern

Steigende Umsätze, schrumpfende Gewinne - die jüngste DAX-Berichtssaison folgt einem bekannten Muster. Gleichzeitig klettert der Index auf neue Bestmarken und stößt an die Obergrenze seiner historischen Bewertungsspanne. Was bedeutet es, wenn fundamentale Daten und Markttechnik dieselbe Richtung andeuten? Im Webinar am Montag, 2. Juni, um 19 Uhr verknüpft Franz-Georg Wenner beide Perspektiven zu einem fundierten Gesamtbild: Fundamentale Kennzahlen, die Substanz und Bewertung sichtbar machen, treffen auf statistisch gestützte Modelle mit konkreten Kurszielen und Risikozonen.

Freuen Sie sich auf einen kompakten 360-Grad-Blick auf Marktstruktur, Investmentchancen bei Aktien und Rohstoffen - und eine klare Einordnung der aktuellen Lage.

Abbildung: DAX Marktbreite (Quelle: Captimizer)

