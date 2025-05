Berlin (ots) -Sie blüht von Juni bis in den Herbst hinein: Die Gemeine Schafgarbe - von Wissenschaftlern der Universität Würzburg zur Arzneipflanze des Jahres 2025 gekürt. Ihre wertvollen Inhaltsstoffe helfen bei Appetitlosigkeit, leichten Magen-Darm-Beschwerden, lindern Krämpfe bei der Menstruation und hemmen Entzündungen. Achilles, der berühmte Krieger aus der griechischen Mythologie, heilte mit der Arzneipflanze die Wunden seiner Soldaten. Pharmazeutische Unternehmen verarbeiten Schafgarbenkraut und -blüten zu Tees, Dragees, Tinkturen für Tropfen und homöopathische Urtinkturen. Wir erklären, wie die wertvollen Inhaltsstoffe der Gemeinen Schafgarbe anzuwenden sind.Besonders Schafe haben sie zum Fressen gern. Sie knabbern ihre fein gefiederten Blätter und zahlreichen kleinen weißen Blüten ab, die harten und zähen Blütenstängel lassen sie stehen. Die wolligen Nutztiere haben der Gemeinen Schafgarbe ihren deutschen Namen verliehen. "Garbe" kommt vom althochdeutschen "garwe" und bedeutet "heilen". Auf lateinisch heißt die Wiesenpflanze Achillea millefolium, benannt nach dem Kriegshelden Achilles aus der griechischen Mythologie, der die Wunden seiner Soldaten mit Schafgarbenkraut geheilt haben soll. Die Gemeine Schafgarbe ist eine robuste Heilpflanze mit Jahrtausende alter Tradition. Sie wurde vom Studienkreis "Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde" der Universität Würzburg zur Arzneipflanze des Jahres 2025 gekürt. Denn Kraut und Blüten der Schafgarbe enthalten wirksame Bitter- und Gerbstoffe, ätherische Öle und Flavonoide. Die weißblühende Arzneipflanze ist ein Kraftpaket der Natur.Innerliche und äußerliche AnwendungAufgrund ihrer wertvollen Inhaltsstoffe kann die Gemeine Schafgarbe zum Beispiel innerlich bei zeitweise auftretender Appetitlosigkeit, zur Behandlung von leichten krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden mit Völlegefühl, Blähungen und Flatulenz - Abgang von Luft aus dem Darm - sowie menstruationsbedingten Krämpfen eingesetzt werden. Das enthaltene ätherische Öl Chamazulen hemmt zudem Entzündungen. So lassen sich bei äußerlicher Anwendung mit einem Schafgarbenkraut-Aufguss kleine oberflächliche Wunden und leichte Haut- und Schleimhautentzündungen behandeln sowie Insekten abwehren. Schafgarbe enthaltende Cremes und Salben können Hautirritationen mildern. Sitzbäder helfen Frauen bei schmerzenden Krämpfen im Beckenbereich.Teeaufguss oder Sitzbad zubereitenAus den getrockneten, blühenden Triebspitzen - das sind die äußersten Enden frischer Triebe - mit den Blättern, den Blütenschirmen aus zahlreichen kleinen weiß- bis rosafarbenen Blüten und den Stängeln stellen pharmazeutische Unternehmen Tees, Trockenextrakte für Dragees oder Tinkturen für Tropfen sowie homöopathische Urtinkturen in der Regel aus Teilen der Frischpflanze her.Tipps:- Für einen Teeaufguss übergießen Sie zwei Gramm geschnittenes Schafgarbenkraut oder -blüten mit 150 Milliliter kochendem Wasser und lassen diesen zehn bis 15 Minuten ziehen.- Für Sitzbäder bereiten Sie einen Aufguss von 100 Gramm Schafgarbenkraut auf ein bis zwei Liter Wasser zu und geben ihn nach 20 Minuten ziehen in das Badewasser.Bei Allergien gegen Korbblütler sollte Schafgarbe nicht angewendet werden. Ratsam ist es, sich beim Kauf von pflanzlichen Arzneimitteln vor Ort in einer Apotheke über die Anwendung sowie mögliche Risiken und Nebenwirkungen beraten zu lassen. Halten die Beschwerden an, sollte eine Arztpraxis aufgesucht werden.HINWEIS: Die hier genannten allgemeinen Ratschläge bieten keine Grundlage zur medizinischen Selbstdiagnose oder -behandlung. Sie können keinen Arztbesuch ersetzen.Pressekontakt:Andreas Aumann (Pressesprecher), Tel. 030 27909-123, aaumann@bpi.deLaura Perotti (Stellvertretende Pressesprecherin),Tel. 030 27909-131, lperotti@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21085/6045522