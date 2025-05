Mainz (ots) -Woche 23/25Mo., 2.6.Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 Was nun, Frau von der Leyen? (VPS 19.21/HD/UT)Fragen an die EU-Kommissionspräsidentinvon Bettina Schausten und Anne GellinekDeutschland 202519.40 WISO (VPS 19.25)(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Woche 24/25Fr., 13.6.23.30 aspekteBitte Ergänzungen beachten:Ungeschützter GrenzverkehrZwei Nationen. Eine KulturhauptstadtWoche 26/25Mo., 23.6.Bitte geänderten Programmablauf ab 22.15 Uhr beachten:22.15 Montagskino im ZDF (VPS 22.14/HD/Dd 5.1/UT)Cash Out - Zahltag(Fifty)Mason Goddard John TravoltaAmelia Decker Kristin DavisShawn Lukas HaasAnton QuavoVernon Richter Joel CohenLink Natali YuraGeorgios Caras Swen TemmelHector Noel G.Regie: IvesUSA 2023Free-TV-Premiere23.35 heute journal update (VPS 0.10)23.50 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.25)Die feige Schönheit_______________________________zu Mo., 23.6.1.25 Der Bergdoktor (VPS 2.00)2.10 Der Bergdoktor (VPS 2.45)2.55 Der Bergdoktor (VPS 3.30)3.40 Der Bergdoktor (VPS 4.15)4.25 Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero (HD/UT)Film von Svaantje Schröder(vom Vortag)Deutschland 20254.55- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30("Montagskino im ZDF: Bad Boys for Life" entfällt.)Woche 27/25Mi., 2.7.Bitte Korrekturen der Sendetitel und Ergänzungen der Folgentitel beachten:0.45 Wir wollen ein Baby!Kinderwunsch zwischen Frust und Hoffnung1.15 Wir wollen ein Baby!Nach der Geburt: Angst ums Baby1.45 Wir wollen ein Baby!Trans und trotzdem Papa2.10 Wir wollen ein Baby!Letzte Chance für ein zweites KindWoche 28/25Mo., 7.7.Bitte geänderten Programmablauf ab 23.15 Uhr beachten:23.15 Montagskino im ZDF (VPS 23.14/HD/Dd 5.1/UT)MenGeoffrey Rory KinnearHarper Jessie BuckleyJames Paapa EssieduRiley Gayle RankinPolice Officer Frieda Sarah TwomeySamuel Zak Rothera-OxleyRegie: Alex GarlandGroßbritannien/USA 2022Free-TV-Premiere____________________________zu Mo., 7.7.0.45 Das kleine Fernsehspiel (VPS 1.05)Sweet Disaster2.10 Das Traumschiff (VPS 2.30)3.40 Notruf Hafenkante (VPS 4.00)4.25 Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 4.45)5.00- Backstage - Die Küchenschlacht5.30("Montagskino im ZDF: The 355 - Absolute Geheimsache" entfällt.)Di., 8.7.Bitte geänderten Programmablauf ab 0.15 Uhr beachten:0.15 Men (VPS 0.14/HD/Dd 5.1/UT)(vom Vortag)Geoffrey Rory KinnearHarper Jessie BuckleyJames Paapa EssieduRiley Gayle RankinPolice Officer Frieda Sarah TwomeySamuel Zak Rothera-OxleyRegie: Alex GarlandGroßbritannien/USA 20221.45 Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle (VPS 2.05)3.20 Beyond Paradise (VPS 3.40)4.10 plan b: Wischen, Waschen, Schrubben (VPS 4.30)4.40- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30(Die Wiederholung "The 355 - Absolute Geheimsache" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6045518