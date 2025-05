EQS-News: :be AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Informationen zur Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien Lustenau, 30.05.2025: Die :be AG informiert ihre Aktionäre über den Ablauf und das Timing zur Umstellung der Inhaberaktien (ISIN: AT0000A2SGH0) auf Namensaktien (ISIN: AT0000A3LM45) sowie den damit verbundenen Änderungen. Mit Wirkung zum 05.06.2025 werden die :be AG-Inhaberaktien in den Wertpapierdepots automatisch von den Depotbanken ausgebucht und :be AG-Namensaktien im Verhältnis 1:1 eingebucht. Den Aktionären entstehen durch diese Umbuchung keine Kosten, die Umstellung ändert ihre Position und die Höhe ihrer Beteilung an der :be AG nicht. Zur künftigen Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte (insbesondere das Teilnahmerecht an der Hauptversammlung und das Dividendenbezugsrecht) müssen die Aktionäre jedoch aktiv Ihre Eintragung im Aktienbuch der Gesellschaft beantragen. Als Aktionär gilt nach der Umstellung von :be AG-Inhaber- auf :be AG-Namensaktien gem. § 61 Abs. 2 AktG nur, wer als solcher im Aktienbuch eingetragen ist. In das Aktienbuch der Gesellschaft sind für jeden Aktionär folgende Daten einzutragen: Name (Firma) und für die Zustellung maßgebliche Anschrift des Aktionärs, bei natürlichen Personen das Geburtsdatum, bei juristischen Personen das Register und die Nummer, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsland geführt wird;

Stückzahl (der Aktien); und

eine vom Aktionär bekanntzugebende, auf diesen lautende Kontoverbindung bei einem Kreditinstitut, auf das Zahlungen zu leisten sind. Auf der Website der :be AG steht unter https://www.be-ag.eu/aktie das entsprechende Antragsformular bereit. In dieses Formular sind die für die Eintragung im Aktienbuch erforderlichen Informationen einzutragen und an die Gesellschaft zu senden. Dem Antrag sind zudem (i) eine aktuelle Depotbestätigung und (ii) eine Kopie eines gültigen Lichtbildausweises (bzw. bei juristischen Personen ein Auszug aus dem zuständigen Register) beizufügen. Weitere Details können :be Aktionäre dem "Informationsschreiben zur Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien und damit verbundenen Änderungen für Aktionäre" entnehmen, welches ebenfalls unter https://www.be-ag.eu/aktie veröffentlicht ist. Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer Schwerpunkt in Beteiligungen an Architektur- und Immobiliengesellschaften in Europa und Asien liegt. Kernmarken der :be AG sind Baumschlager Eberle Architekten und 2226 GmbH. Baumschlager Eberle Architekten sind seit über 35 Jahren aktiv und an aktuell 17 Standorten in Europa und in Asien vertreten. Ihr Werk steht für hohen architektonischen Anspruch und klare Prozesse. Sie haben sich mit ausgezeichneten, wirtschaftlichen, international bekannten Bauten über die Architekturwelt hinaus einen Namen gemacht. Die 2226 GmbH ist als Technologiedienstleister seit über 10 Jahren aktiv und an aktuell vier Standorten vertreten. Sie realisiert den Planungs- und Umsetzungsprozess von Gebäuden nach dem innovativen Prinzip 2226® und vertreibt die dazugehörige Steuerungssoftware. Ihr Planungs- und Steuerungsbeitrag steht für höchsten thermischen Komfort bei optimierter energetischer Einsparung. Mit dem Gebäudeprinzip 2226® verfügt die :be AG über einen USP im Nachhaltigkeitssektor. Die PKi GmbH ist eine im Jahr 2024 in die :be-Gruppe neu hinzugekommene Ingenieurgesellschaft mit Standorten in Stuttgart und Köln. Seit über 25 Jahren entwickelt, plant und realisiert PKi nachhaltige Energiekonzepte für öffentliche und private Gebäude. Die Pfeiler ihrer Arbeit sind der Einsatz erneuerbarer Energien sowie die Verbindung aus Bauphysik und technischer Gebäudeausrüstung für Klimaneutralität, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Den integrativen, ganzheitlichen und gestalterischen Ansatz der PKi GmbH fassen zwei Worte zusammen, die gleichzeitig ein eigenes Genre belegen: holistic engineering. PR-Kontakt

Martina Kleiner

Millennium Park 20, 6890 Lustenau, Österreich

T +43 5577 630 51 68

m.kleiner@be-lustenau.com

https://www.be-ag.eu/



