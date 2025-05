München (ots) -Die Gäste:Karl Lauterbach, SPD (ehem. Bundesgesundheitsminister)Gregor Gysi, Die Linke (langjähriger Fraktionsvorsitzender)Roland Koch, CDU (langjähriger Ministerpräsident Hessen)Jörg Pilawa (Fernsehmoderator)Mariam Lau (Die Zeit)Georg Restle (ARD)Soziales und Verteidigung: Setzt Schwarz-Rot die richtigen Prioritäten?Darüber diskutieren der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Gregor Gysi.Merz-Vertrauter im Gespräch: Was kann der neue Kanzler erreichen?Im Studio der langjährige hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU).Es kommentieren: Der Fernsehmoderator Jörg Pilawa, die Politikredakteurin der Zeit Mariam Lau und der Redaktionsleiter des WDR-Politmagazins "Monitor" Georg Restle."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Fotos unter: www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6045548