© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Marvell erwartet im zweiten Geschäftsquartal einen höheren Umsatz, da die Nachfrage nach KI-Chips für Rechenzentren stark ist. Auch die Zahlen für das erste Geschäftsquartal sind gut. Dennoch verliert die Aktie.Marvell Technology rechnet im laufenden zweiten Geschäftsquartal 2026 mit einem Umsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten. Der Spezialist für Halbleiterlösungen profitiert weiterhin vom starken Bedarf an maßgeschneiderten Chips für KI-Anwendungen in Rechenzentren. Für das am 3. Mai beendete erste Geschäftsquartal 2026 wies Marvell einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden US-Dollar aus. Dieser lag ebenfalls leicht über den …