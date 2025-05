DAX behauptet sich - US-Wirtschaftsdaten und Tech-Zahlen im Blick

Der DAX zeigt sich am Freitagvormittag mit einer positiven Tendenz, während die US-Börsen vorbörslich uneinheitlich tendieren. Anleger blicken gespannt auf die bevorstehenden Veröffentlichungen wichtiger Konjunkturdaten aus den USA.

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Freitag stehen in den USA die Veröffentlichung des Core PCE Price Index sowie die Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben auf der Agenda. Der Core PCE Price Index, ein bevorzugter Inflationsindikator der Federal Reserve, wird mit einem Anstieg von 0,1 % im Monatsvergleich erwartet. Die persönlichen Einkommen dürften um 0,3 % gestiegen sein, während die persönlichen Ausgaben voraussichtlich um 0,2 % zugenommen haben.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Nvidia bleibt im Fokus der Anleger, nachdem das Unternehmen am 28. Mai starke Quartalszahlen vorgelegt hat. Trotz Herausforderungen durch Exportbeschränkungen in China verzeichnete Nvidia einen Umsatz von 44,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 69 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Aktie reagierte positiv auf die Ergebnisse und setzte ihren Aufwärtstrend fort.

SAP zählt heute zu den gefragtesten Werten im DAX. Der Softwarekonzern profitiert weiterhin von der robusten Nachfrage nach Cloud-Lösungen und digitalen Unternehmensanwendungen, was dem Kurs Rückenwind verleiht.

Automobilwerte zeigen sich weiterhin uneinheitlich. Hintergrund ist das anhaltende juristische Tauziehen in den USA rund um die von Präsident Donald Trump angestoßenen Importzölle. Nach mehreren gerichtlichen Zwischenentscheidungen ist derzeit unklar, welche Zollregelungen für europäische Autoimporte letztlich Bestand haben werden. Diese Unsicherheit bremst die Kursentwicklung der Branche aus - Investoren halten sich angesichts der fehlenden Klarheit sichtbar zurück.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG4Q3J 47,2 19441,890569 Punkte 5,14 Open End DAX® Bull UG5K2E 29,94 21168,273695 Punkte 8,13 Open End DAX® Bull UG6N7R 3,16 23877,378335 Punkte 81,94 Open End DAX® Bear UG2EN8 11,15 25232,031921 Punkte 7,55 Open End DAX® Bull UG5FX0 13,77 22789,941744 Punkte 17,73 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.05.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,28 8,00 EUR 8,11 17.12.2025 RENK Group AG Call UG3KW3 19,38 70,00 EUR 2,74 17.12.2025 Airbus SE Call HD1X01 0,15 217,014234 EUR 10,54 17.12.2025 Bank of America Corp. Call UG1R8T 0,55 45,00 USD 4,28 16.12.2026 NVIDIA Corp. Call HD9K8A 1,19 140,00 USD 5,81 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.05.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UG46FK 11,17 1252,639211 EUR 3 Open End Rational AG Long HC15Z8 8 477,77352 EUR 3 Open End Meta Platforms Inc. Long HD3390 6,05 483,916643 USD 4 Open End MARA Holdings Inc. Long HD4BPT 1,69 7,307684 USD 2 Open End DAX® Short UG5RM9 4,18 26592,087998 Punkte -9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.05.2025; 11:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!