DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Inflationsdaten im Fokus

DOW JONES--Freundlich zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Einen richtigen Reim auf die gute Laune können sich Marktteilnehmer nicht machen, denn das Hauptthema bleiben die US-Zölle, und das mit negativen Nachrichten. Denn die Zollaussetzung eines US-Gerichts für Internationalen Handel wurde gleich wieder von einem Bundesberufungsgericht zunichte gemacht. Mit Spannung blickt man nun am Nachmittag auf die US-Daten zu den Persönlichen Ausgaben und Einkommen im April. Hier könnten sich schon Belastungen durch die Trump-Zölle zeigen.

Leicht positiv werden die bisher vorgelegten Preisdaten aus Europa gewertet. Sie erhöhen die Chance einer EZB-Zinssenkung in der kommenden Woche. Händler weisen aber auf den geringen Umsatz in DAX-Werten hin, der typisch für einen Brückentag ist. Der DAX legt zu um 0,9 Prozent auf 24.141 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,4 Prozent auf 5.393 Punkte. Den Europa-Index bremst das Kursminus von 4,5 Prozent beim Schwergewicht Sanofi. Dessen Medikamentenkandidat Itepekimab hat nur in einer von zwei Phase-3-Studien zu Lungenerkrankungen das gewünschte Ziel erreicht.

Der Tag steht im Zeichen von Preisdaten.

Der Handelstag steht ganz im Zeichen von globalen Inflationsdaten von Japan, über Europa bis in die USA. In Japan waren im Großraum Tokio die Verbraucherpreise (CPI) im Mai stärker als erwartet gestiegen. Das erhöhte den Druck auf die japanische Notenbank, die Zinsen zu erhöhen.

Aus Deutschland wurden die CPI-Daten der Bundesländer veröffentlicht, allerdings ohne klare Tendenz. Die gesamtdeutschen Daten kommen erst am Nachmittag.

In Spanien hat sich derweil der Inflationsdruck im Mai abgeschwächt. Auf Jahressicht stiegen die Preise um 1,9 Prozent.

Mit Spannung wird aus den USA nun auf den PCE-Preis-Index gewartet. Er gilt als der von der US-Notenbank präferierte Indikator und wird 2,6 Prozent höher als im Vorjahr erwartet.

Kaum News zu Unternehmen

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gibt es abgesehen von Sanofi kaum. Schweizer Werte legen deutlicher zu als andere Europäer, da die dortige Börse am Vortag geschlossen war. So geht es bei Barry Callebaut und Galderma je über 3 Prozent höher.

Unter den Sektoren stehen wieder die defensiven Branchen vorn: Bei Versorgern, Immobilien-, Nahrungs- und Gesundheitstiteln geht es je bis 1 Prozent nach oben.

Im DAX ragen Rheinmetall mit 1,9 Prozent Plus hervor. Hier setzen Marktteilnehmer auf eine bevorstehende Aufnahme in den Euro-Stoxx-50-Index. Auch SAP legen 1,4 Prozent zu.

Bei Nebenwerten steigen Brockhaus-Technologies um 8 Prozent. Der Umsatz lag bei 42 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA erreichte 2,4 Millionen, was in der angeschlagenen Fahrrad-Branche als Erfolg gilt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.393,40 +0,4% 22,30 +9,7% Stoxx-50 4.545,75 +0,7% 29,39 +4,8% DAX 24.141,05 +0,9% 207,82 +20,2% MDAX 30.814,70 +0,4% 117,15 +20,0% TecDAX 3.869,69 +0,5% 17,67 +12,7% SDAX 16.768,05 +0,3% 54,75 +21,9% CAC 7.796,09 +0,2% 16,37 +5,4% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:04 % YTD EUR/USD 1,1327 -0,4% 1,1371 1,1354 +9,9% EUR/JPY 163,03 -0,5% 163,88 163,91 +0,6% EUR/CHF 0,9340 -0,2% 0,9354 0,9358 +0,1% EUR/GBP 0,8408 -0,2% 0,8426 0,8421 +1,9% USD/JPY 143,93 -0,1% 144,13 144,36 -8,4% GBP/USD 1,3472 -0,2% 1,3493 1,3484 +7,7% USD/CNY 7,1810 -0,0% 7,1814 7,1792 -0,4% USD/CNH 7,1976 +0,1% 7,1880 7,1863 -1,9% AUS/USD 0,6419 -0,4% 0,6443 0,6444 +4,1% Bitcoin/USD 105.950,60 -0,5% 106.441,15 107.575,30 +14,1% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,44 60,87 +0,9% 0,57 -15,3% Brent/ICE 64,46 64,13 +0,5% 0,33 -14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3295,69 3319,80 -0,7% -24,11 +26,5% Silber 29,23 29,35 -0,4% -0,12 +5,1% Platin 949,46 955,98 -0,7% -6,52 +9,2% Kupfer 4,69 4,68 +0,3% 0,01 +15,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

