Baden-Baden (ots) -ARD Klassik lädt ein zu einem besonderen interaktiven Konzerterlebnis. Das Münchner Rundfunkorchester und "Der KI-Podcast" der ARD präsentieren gemeinsam Musik beliebter Games und Science-Fiction-Filme, begleitet von KI-generierten Inhalten. Highlight ist die Uraufführung einer KI-Komposition. ARD Klassik streamt die Reise durch Planeten, Zeiten und alternative Realitäten am Donnerstag, 5. Juni, live im YouTube-Channel "ARD Klassik (https://ots.de/ixqxNY)" und auf dem Twitch-Kanal der ARD (https://www.twitch.tv/ard?lang=de).KI-Tools können in Sekunden faszinierende Welten erschaffen, doch oft fehlt ihnen die kreative Inspiration. Deshalb wurden besonders bekannte und beliebte Stücke der Games- und Science-Fiction-Geschichte für die spannende gemeinsame Reise durch Planeten, Zeiten und alternative Realitätenausgewählt. Fritz Espenlaub und Marie Kilg, bekannt als Hosts des "KI-Podcast" der ARD, präsentieren als "Reiseleiter" KI-generierte Bilder, Videos und Texte, die zu den jeweiligen Welten passen.Uraufführung eines mit KI entstandenen Werks von Michael A. LeitnerUnter der Leitung von Michael Seal spielt das Münchner Rundfunkorchester unter anderem Werke aus den Spielereihen "Halo" und "Mass Effect", aus den Science-Fiction-Filmen "Star Wars" und "Interstellar" sowie Stücke aus dem Universum der Marvel-Filme. Ein Highlight des Abends ist die Uraufführung eines mit KI entstandenen Werks. Der 27-jährige Komponist Michael A. Leitner hat mithilfe einer KI-Kompositionssoftware ein Stück geschaffen, das den Sound des Münchner Rundfunkorchesters einfangen soll.Das Münchner Rundfunkorchester war Anfang 2024 das erste ARD Ensemble, das ein Konzert über die Livestreaming-Plattform Twitch übertragen hat. "Multiverse Symphony - Münchner Rundfunkorchester meets AI" ist das mittlerweile dritte interaktive Konzertformat, das das Orchester gemeinsam mit ARD Klassik speziell für ein junges Publikum auf Twitch konzipiert hat.KonzertterminDonnerstag, 5. Juni 2025, 19.00 Uhr, Studio 1, BR-Funkhaus, MünchenVideo-Livestream und MitschnittARD Klassik überträgt das Konzert ab 19 Uhr live per Videostream auf dem Twitch-Kanal der ARD (https://www.twitch.tv/ard?lang=de) und im YouTube-Channel "ARD Klassik (https://ots.de/H1YCvZ)". Anschließend ist das Konzertvideo online abrufbar.MitwirkendeFritz Espenlaub und Marie Kilg, Hosts von "Der KI-Podcast", ModerationMünchner RundfunkorchesterMichael Seal, LeitungKartenErhältlich zu 20 Euro (erm. 10 Euro) bei br-ticket.de oder Tel. 0800/5900 594 sowie über MünchenTicket (muenchenticket.de oder Tel. 089/54 81 81 81)Weitere InfosEine Folge zum Thema KI und Musik veröffentlicht der "Der KI-Podcast (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardaudiothek.de%2Fsendung%2Fder-ki-podcast%2F94632864%2F&data=05%7C02%7Ccosima.obert%40swr.de%7C6afeddd44bb241ac87eb08dd9e1510f8%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638840535507384320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=o7bKWIt%2Fa1af3apXN9%2FvKL2py7wNw5QRAg9qJIy8vtk%3D&reserved=0)" der ARD bereits am Dienstag, 3. Juni.Pressekontakt:BR-Pressestelle: Anna Scholder, Tel. 089 / 5900-10552, E-Mail: anna.scholder@br.deBildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6045585