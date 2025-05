Zölle in Höhe von 10 bis 20% dürften das Wachstum oder die Inflation in Europa kaum beeinträchtigen, da der Euro stark ist und die Rohstoffpreise nicht wie in den USA auf den Dollar lauten, wo die Auswirkungen eindeutig inflationär sind. Der aktuelle Marktkommentar von David Zahn, Head of European Fixed Income bei Franklin Templeton, zur anstehenden EZB-Sitzung: Die EZB dürfte vorsichtig vorgehen ...

