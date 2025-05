Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich zuletzt wieder deutlich verbessert. So erreichte die größte Kryptowährung Bitcoin letzte Woche ein neues Allzeithoch, während der zweitplatzierte Ethereum seinen Kurs seit dem Tief von unter 1.400 USD am 9. April sogar zeitweise verdoppeln konnte. Die Rally wurde auch durch starke Zuflüsse in Krypto-ETFs angetrieben. Dabei verzeichnete der BlackRock Bitcoin-Fonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...