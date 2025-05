Mainz (ots) -Die neue Real-Life-Serie über fünf Paare mit ein und demselben Herzenswunsch ist ab sofort in Web und App des ZDF zu sehen: "Wir wollen ein Baby!" schildert in vier Folgen mit welchen Herausforderungen diejenigen fertig werden müssen, bei denen der Kinderwunsch nicht auf natürlichem Wege erfüllt werden kann. Die vier Folgen "Kinderwunsch zwischen Frust und Hoffnung", "Nach der Geburt: Angst ums Baby", "Trans und trotzdem Papa" sowie "Letzte Chance für ein zweites Kind" sendet das ZDF am Mittwoch, 2. Juli 2025, von 0.45 bis 2.35 Uhr, in seinem linearen Programm. Das "ZDF-Mittagsmagazin" bietet in der Woche von Montag, 2., bis Freitag, 6. Juni 2025, zwischen 12.10 und 14.00 Uhr, Kurz-Dokus aus der Real-Life-Serie."Wir wollen ein Baby!" schildert, wie fünf Frauen versuchen, mit künstlicher Befruchtung oder Samenspende schwanger zu werden. Schaffen es die fünf Paare, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen? Die körperlichen, seelischen und finanziellen Belastungen sind hoch und meist auch ein Stresstest für die Beziehung: "Es ist wirklich belastend, dieser Kinderwunsch bestimmt einfach den Alltag", sagt Heike. Die 36-Jährige hat Endometriose und weiß, dass der Weg zu einer Schwangerschaft hart und der Ausgang ungewiss ist. Trotz einer Fehlgeburt haben sie und ihr Mann Dennis sich dazu entschieden, mit der fünften künstlichen Befruchtung anzufangen."Ich greife mittlerweile nach jedem Strohhalm", sagt die 37-jährige Alina während einer Fruchtbarkeitsakupunktur. Gleich ihre erste künstliche Befruchtung war erfolgreich - und ihr größter Wunsch ging in Erfüllung. Doch ihr inzwischen dreijähriger Sohn soll ein Geschwisterchen bekommen. Alina startet schon die siebte künstliche Befruchtung und reist dazu, auch aus Kostengründen, regelmäßig nach Prag.Die Kinderwunschreise von Sabrina und Katharina lief ebenfalls anders als gedacht: "Für uns als Frauenpaar ist es besonders herausfordernd, da wir auf einen Samenspender angewiesen sind", sagt Sabrina. Ihre Frau Katharina sollte das erste Kind des Paares zur Welt bringen - dazu hatten sie Kontakt zu Hunderten potenziellen Spendern. Wird die Regenbogenfamilie bald komplett sein?KontaktBei Fragen zu Real-Life-Serien im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu Real-Life-Serien im ZDF erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/reallifeserien) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Wir wollen ein Baby!" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/wir-wollen-ein-baby-100)Fünf Trailer zu "Wir wollen ein Baby! (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer/wir-wollen-ein-baby)"Pressemappe zu Real-Life-Serien im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/reportage-serien-in-der-zdfmediathek)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6045592