Leipzig (ots) -Am Pfingstwochenende, vom 6. bis 9. Juni 2025, verwandelt sich die Halbinsel Pouch am Goitzschesee erneut in eine spektakuläre Festival-Location. Beim Sputnik Spring Break 2025 feiern über 30.000 Menschen drei Tage lang zu den angesagtesten Sounds der internationalen Club-, Pop- und Hip-Hop-Szene. Die Festivalgäste erwartet eine energiegeladene Mischung aus Top-Acts, DJ-Größen, Rap-Stars und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern der Newcomerszene. Mit dabei sind u. a. SDP, RAF Camora, Scooter, FiNCH, W&W, 01099, Tream, Bausa, Lilly Palmer, Angerfist, HBz, Gestört aber GeiL, I Hate Models und viele mehr.Auch 2025 bringt der Mitteldeutsche Rundfunk sein innovatives Dialog- und Mitmachformat auf das Gelände des Sputnik Spring Break-Festivals: Das MDR-Camp bietet jungen Festivalbesucherinnen und -besuchern die Möglichkeit, Medien hautnah zu erleben.Wir laden Sie herzlich ein, das MDR-Camp 2025 beim Sputnik Spring Break zu besuchenDas Camp befindet sich diesmal direkt am Eingang und will mediale Praxis mit Festivalatmosphäre verbinden. Ein Ort des aktiven Miteinanders, der Dialog und Erlebnis in einem besonderen Setting zusammenführt und als lebendige Plattform für Austausch, mediale Mitgestaltung und Nachwuchsgewinnung dient. Hier treffen interessierte Festivalgäste auf Redakteurinnen und Redakteure, sowie auf Programmmachende des MDR, um u.a. mehr über interaktive Angebote rund um Medienproduktion, digitale Inhalte, Medienkompetenz oder das MDR-Meinungspanel "MDR fragt" zu erfahren. Ziel des nunmehr zum dritten Mal stattfindenden Camps ist es, jungen Menschen journalistische und mediale Prozesse näherzubringen und zugleich Raum für ihre Perspektiven, Fragen und Ideen zu schaffen. In lockerer, offener Atmosphäre entsteht so ein Dialog auf Augenhöhe - sowohl über Medien als auch über gesellschaftlich relevante Themen.Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, das MDR-Camp 2025 auf dem Sputnik Spring Break zu besuchen, darüber zu berichten oder es im Vorfeld redaktionell zu begleiten.Bei Interesse am Besuch des MDR-Camps - verbunden mit dem Sputnik Spring Break, freuen wir uns über eine Rückmeldung mit angefügter Rückantwort.SPUTNIK SPRING BREAK 2025 - drei Tage voller Musik, Emotionen und Festival-Feeling pur.Alle Infos und Tickets unter:www.sputnik.de/springbreak (https://www.mdr.de/sputnik/springbreak/index.html)----------------------------------------------------------------------------Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter:E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deEinladung zum MDR-Camp auf dem Sputnik Spring Breakvom 6.-9. JuniGoitzschesee Pouch06749 MuldestauseeAnmeldung nach VereinbarungAnsprechpartner vor Ort: Uwe Oertel; Mobil: 0151 1260 2524Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6045671