Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 38 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei rund 35 %. Im Laufe der Woche haben wir haben zwei Chancen vorgestellt, zwei Updates zu laufenden Positionen gepostet und eine Analyse zum Bitcoin geschrieben. Heute ziehen wir ein erstes Stop-Limit bei einem Investment ein. Betroffen sind unter anderem CELLEBRITE, BERKSHIRE HATHAWAY, AMAZON, GSK, AECOM und der BITCOIN. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.In der verkürzten Woche gab es bei uns weniger Aktivität als sonst. Der DAX hat seine Favoritenrolle gegenüber den US-Indizes behauptet und wieder ein neues Allzeithoch markiert. Wir sehen unsere Empfehlungsliste gut aufgestellt und können uns zurücklehnen.