eno energy GmbH sichert langfristige Finanzierung Rostock, 30. Mai 2025 - Die eno energy GmbH hat erfolgreich eine langfristige Konsortialfinanzierung abgeschlossen. Mit dem Kapital stärkt das Unternehmen seine finanzielle Basis und schafft Spielraum für künftiges Wachstum. Eno energy trägt so auch weiterhin zur Entwicklung innovativer Windenergielösungen bei. Der Konsortialkredit wurde unter der Federführung der Ostsächsischen Sparkasse Dresden strukturiert. Weitere Mitglieder des Bankenkonsortiums sind die Sparkasse Zwickau, die Sächsische Aufbaubank - Förderbank - sowie die Sparkasse Pforzheim Calw. Die Finanzierung wird durch 80%-Ausfall-Bürgschaften der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Freistaates Sachsen abgesichert. "Die neue Finanzierungsstruktur sichert nicht nur unsere Liquidität, sondern ermöglicht es uns, unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen", so Patrick Rudolf, Leiter Vertrieb und Marketing der eno energy GmbH. "Damit bekräftigen wir unsere Rolle als verlässlicher Partner in der Windenergiebranche." Über eno energy GmbH Seit 1999 steht der Name eno energy für Premiumqualität und innovative Anlagentechnik in internationalen Windparkprojekten. Als etablierter Spezialist für individuelle Energielösungen liefert eno energy unabhängige und qualitätsbewusste Ingenieurdienstleistungen für jede technische Herausforderung und bietet ganzheitliche Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien. An sechs Standorten in Deutschland arbeiten etwa 300 engagierte Mitarbeiter an den effizientesten Kundenlösungen und produzieren langlebige und leistungsstarke Onshore-Windenergieanlagen (WEA) im 3,5 bis 7,0 MW-Bereich. Mit mehr als 25-jähriger Expertise im Segment der Windenergie, bietet die eno energy Gruppe seinen Kunden ein unvergleichbares Serviceangebot und gilt als One-Stop-Shop der Branche. Als einziger europäischer WEA-Hersteller bildet die eno energy Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette, von der Planung schlüsselfertiger Windparks über Planungs- und Genehmigungsdienstleistungen bis hin zur vollständigen Abwicklung kundenspezifischer Projekte aus einer Hand und dem eigenen Haus ab. Die eno energy Gruppe avanciert zukünftig weiter zu einem Technologieunternehmen der Windenergie und verstärkt seine Aktivitäten in den Bereichen R&D, Vertrieb und Dienst- und Serviceleistungen. Kontakt: Patrick Rudolf Vertriebsleiter eno energy GmbH Kempowski Ufer 1, 18055 Rostock Fon +49 160 97776642 patrick.rudolf@eno-energy.com



