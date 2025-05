Apple punktet mit Services, KI-Plänen und US-Investitionen

Apple Inc. bleibt ein Gigant in der Technologiewelt. Der jüngste Quartalsbericht zusammen mit den Aussichten einer Handelsentspannung zwischen den USA und China im Handelskonflikt und die fortschreitende Integration von KI könnten den Titel wieder in den Fokus der Investoren rücken.

Robustes 2. Quartal dank starker Nachfrage nach Dienstleistungen

Apple hat am 01. Mai 2025 starke Ergebnisse für das 2. Quartal präsentiert. Demnach wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,1 % auf 95,36 Mrd. USD gesteigert und das EPS verbesserte sich um 7,8 % auf 1,65 USD. CEO Tim Cook betonte die Einführung des iPhone 16e sowie neuer Macs und iPads mit Apple Silicon als zentrale Faktoren für diesen Erfolg. Besonders hervorzuheben ist auch das zweistellige Wachstum im Dienstleistungssegment, das weiterhin eine wichtige Säule für Apples Umsatzentwicklung darstellt. Darüber hinaus kündigte Apple eine Dividendenerhöhung um 4 % auf 0,26 USD und ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 100 Mrd. USD an. Laut Nasdaq hat Apple in den vergangenen Quartalen stets die Erwartungen übertroffen, was die Beständigkeit des Unternehmens unterstreicht.