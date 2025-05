Paris (www.anleihencheck.de) - Gut 5 Prozent hat die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem Australischen Dollar (AUD) in den vergangenen drei Monaten an Wert gewonnen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Mit rund 1,85 AUD je Euro habe der Aussie-Dollar Anfang April so schwach notiert wie seit rund fünf Jahren nicht mehr. Zu den Hauptgründen für diese Entwicklung zähle vor allem die Zinsentwicklung. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) erst im Februar die Zinswende eingeleitet und in der vergangenen Woche den Leitzins auf 3,85 Prozent gesenkt habe, habe die Europäische Zentralbank seit 2024 bereits siebenmal an der Zinsschraube gedreht. Dadurch bleibe der RBA im internationalen Vergleich deutlich mehr Spielraum für weitere Zinssenkungen - und das könnte zusätzlichen Druck auf den Australischen Dollar ausüben. ...

