Wien (www.fondscheck.de) - Monega hat eine Kooperation mit der Ethos Stiftung aus der Schweiz vereinbart, so die Experten von "FONDS professionell".Die Zusammenarbeit beziehe sich zunächst auf Unterstützung bei der Stimmrechtsausübung der Fonds der Steyler Ethik Bank und der CSR Beratungsgesellschaft, die ökologische und soziale Merkmale bewerben und die von Monega verwaltet würden. Die Ethos Stiftung analysiere Unternehmen unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und Governance-Kriterien. Diese Analysen würden künftig in die Stimmrechtsausübung der genannten Fonds einfließen. Das teile die in Köln ansässige Kapitalverwaltungsgesellschaft mit. Alternative zu US-Beratungshäusern ...

