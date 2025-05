DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 31. Mai bis Montag, 2. Juni (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 31. Mai 2025 *** 01:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Teilnahme an "The Interview Show with Mark Bazer" M O N T A G, 2. Juni 2025 *** 09:00 CH/BIP 1Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai zuvor: 49,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 49,5 1. Veröff.: 49,5 zuvor: 48,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,8 1. Veröff.: 48,8 zuvor: 48,4 10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 49,4 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 49,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai 1. Veröff.: 45,1 zuvor: 45,4 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 50,2 *** 16:00 US/Bauausgaben April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 48,5 Punkte zuvor: 48,7 Punkte 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 18:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft bei Konferenz "Femmes et finance", Paris 18:45 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, spricht bei QCBJ Mid-Year Economic Review *** 22:05 DE/Überprüfung Zusammensetzung Stoxx-Indizes - US/Qualcomm Inc, Fristablauf für Entscheidung über ein festes Gebot für die Alphawave IP Group - DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Kapitalmarktkonferenz 2025 - CN/Börsenfeiertag China ===

