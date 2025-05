DJ PTA-Adhoc: BigRep SE: BigRep schließt Sanierungsvereinbarung ab und beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines Maßnahmenbündels

BigRep SE: BigRep schließt Sanierungsvereinbarung ab und beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines Maßnahmenbündels

Luxembourg (pta000/30.05.2025/15:06 UTC+2)

BigRep schließt Sanierungsvereinbarung ab und beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines Maßnahmenbündels zur Liquiditätssicherung

Luxemburg/Berlin, den 30. Mai 2025 - Der Vorstand der BigRep SE (ISIN: LU2859870326) ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, mit den Hauptaktionären der Gesellschaft eine rechtsverbindliche Vereinbarung zur nachhaltigen finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft abzuschließen (" Sanierungsvereinbarung").

Auf der Grundlage des in der Sanierungsvereinbarung dargelegten Restrukturierungskonzepts ("Restrukturierungskonzept ") soll eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Volumen von EUR 3,2 Mio. durchgeführt werden ("Kapitalerhöhung"). Zwei Großaktionäre der Gesellschaft, die de Krassny GmbH und die HAGE Holding GmbH (zusammen "Teilnehmende Aktionäre"), haben sich verpflichtet, im Rahmen der Kapitalerhöhung gegen Gewährung von 4.571.428 neuen Aktien der Klasse A entsprechende Bareinlagen an die Gesellschaft zu leisten.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Erteilung einer Befreiung durch die Luxemburgische Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) von der Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots. Sollte die Befreiung nicht erteilt werden, werden die Teilnehmenden Aktionäre die erforderliche Liquidität auf andere Weise zur Verfügung stellen. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich bis spätestens September 2025 umgesetzt sein.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden die BASF Venture Capital GmbH, die Koehler Invest GmbH und die HAGE Holding GmbH auch ihre derzeit bestehenden Gesellschafterdarlehen bis zum 31. Dezember 2027 verlängern und sich verpflichten, ihre Rückzahlungsansprüche aus diesen Darlehen entweder in die Gesellschaft einzubringen oder auf diese zu übertragen, so dass diese spätestens bei Fälligkeit gegen bis zu 1.269.582 neue Aktien der Klasse A in Eigenkapital umgewandelt oder anderweitig zur Entlastung der Bilanz der Gesellschaft verwendet werden können. Darüber hinaus wird die Koehler Invest GmbH den Rückzahlungsbetrag für ein im Jahr 2024 getilgtes Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 1.800.000 an die Gesellschaft zurückzahlen, um weitere Liquidität bereitzustellen.

Die Gesellschaft begrüßt die Durchführung der Kapitalerhöhung zur Sicherung seiner Zukunftsfähigkeit und ist der Auffassung, dass der Abschluss der Sanierungsvereinbarung im besten Interesse der Gesellschaft liegt. Die Liquiditätszufuhr wird es der Gesellschaft ermöglichen, die Umwandlung in eine voll integrierte Gruppe nach dem Zusammenschluss mit HAGE3D erfolgreich voranzutreiben. Der Weg zu einem globalen FDM-Anbieter mit Industriedruckern in allen relevanten Temperatursegmenten wird damit konsequent weiterverfolgt.

