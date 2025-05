Anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums verpasst Google der Fotos-App eine Reihe neuer Funktionen. Wir stellen die wichtigsten Neuerungen vor. Der neu gestaltete Editor in Googles Foto-App zeigt Bildinformationen wie Datum, Uhrzeit und Aufnahmeort im oberen Bildschirmbereich an. Im unteren Teil befinden sich die Funktionen Teilen, Bearbeiten, Hinzufügen und der Papierkorb. Die bisher integrierte Google-Lens-Funktion entfällt in dieser Ansicht. Bearbeitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...