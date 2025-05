Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erneut geben Themen aus den USA den Takt vor, so die Deutsche Börse AG."Das Zollchaos in den USA ist das beherrschende Thema an den Finanzmärkten", berichte Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba. Vor diesem Hintergrund bleibe die Nervosität an den Märkten groß. Am Mittwoch habe ein US-Bundesgericht den Großteil der von Trump verhängten Zölle für Importe in die USA für ungültig erklärt. Am gestrigen Donnerstag habe dann das Berufungsgericht entschieden, dass die Zölle für die Zeit des Berufungsverfahrens in Kraft bleiben könnten. "Der Wahnsinn Trump geht weiter, Vorhersagen zu treffen ist sehr schwierig", bemerke Arthur Brunner, der für die ICF Bank Anleihen handele. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...