Berlin (ots) -Wachstumsmotor Wohnungsbau."Neues Bauen - 80 Sekunden" zeigt, wie die Branchenführer der Bau- und Immobilienwirtschaft mehr Wohnungen und mehr Wachstum für Deutschland schaffen - und bringt dabei Politik und Wirtschaft an einen Tisch. Mit dabei sind unter anderem Bundesbauministerin Verena Hubertz, Dr. Peter Tschentscher, Hendrik Wüst, Caren Lay und weitere Spitzenpolitiker.Alle 80 Sekunden müsste eine neue Wohnung fertig werden - aber hohe Baukosten, regulatorische Hürden und eine angespannte Marktlage machen das unmöglich. Auf seiner diesjährigen Baustellenbesprechung in Berlin zeigt die Plattform "Neues Bauen - 80 Sekunden", welche Ideen die führenden Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft haben, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Gleichzeitig hat der Bausektor das Potenzial, zum Motor des Inlandswachstums zu werden - wenn die richtigen Impulse gesetzt werden.Wie gelingt es, mehr, schneller und nachhaltiger bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Antworten auf diese zentrale Frage liefert die Baustellenbesprechung von "Neues Bauen - 80 Sekunden", die am 24. und 25. Juni 2025 in der Mahalla in Berlin-Oberschöneweide stattfindet. Parallel zeigt eine unabhängige Taskforce, wie der Bau von 50.000 neuen Wohnungen für 0,5% Wirtschaftswachstum sorgt.Die Macher der Bau- und ImmobilienwirtschaftDer Summit bringt führende Köpfe der Bau- und Immobilienbranche mit Spitzenpolitikern zusammen. Vertreter u.a. von Vonovia, BUWOG, VIVAWEST, GOLDBECK, Züblin, Schüco, Westenergie, Viega, Velux, Gira und KfW diskutieren gemeinsam mit renommierten Wissenschaftlern und Ökonomen über ganz konkrete Maßnahmen zur Ankurbelung des Wohnungsbaus.Zu den Speakern gehören in diesem Jahr unter anderem:- Verena Hubertz (Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen)- Dr. Peter Tschentscher (Erster Bürgermeister Hamburg)- Hendrik Wüst (Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen)- Mario Voigt (Ministerpräsident Thüringen)- Caren Lay (Baupolitische Sprecherin der Linksfraktion, MdB)- Ina Scharrenbach (Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Nordrhein-Westfalen)- Prof. Dr. Bert Rürup (Chefökonom Handelsblatt)- Jan-Hendrik Goldbeck (Geschäftsführender Gesellschafter von GOLDBECK )- Eva Weiß (Geschäftsführerin BUWOG)- Daniel Riedl (Vorstand Vonovia SE)- Melanie Kehr (Vorstand KfW Bankengruppe)- Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger (Humboldt-Universität zu Berlin)- Dilek Ruf (Architektin und geschäftsführende Gesellschafterin der BBU.ONSITE GmbH)Uwe Eichner, Vorsitzender der VIVAWEST-Geschäftsführung, unterstreicht die Bedeutung von Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Handeln:"Unsere Verantwortung ist klar: Wir müssen Wege finden, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern und gleichzeitig dem Klimaschutz im Gebäudesektor gerecht zu werden. Das gelingt nur im Schulterschluss - mit Kommunen, der Wohnungs- und Bauwirtschaft, Projektpartnern sowie der Landes- und Bundespolitik. Der Summit schafft Raum für Austausch und Zusammenarbeit. Er bietet die Chance, voneinander zu lernen, erfolgreiche Praxisbeispiele kennenzulernen und gemeinsam konkrete Schritte in Richtung eines sozial- und klimaverträglichen Wohnungsbaus zu gehen. Nur wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, können wir diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe meistern."Bei "Neues Bauen - 80 Sekunden" gibt es den ganzheitlichen Blick auf die Branche: Wohnungswirtschaft, Investoren, Bauindustrie, Hersteller, Architekten, Handwerk, StartUps - alle sind sie dabei. " Das macht unsere Plattform so einzigartig und unsere Baustellenbesprechung zum dritten Mal in Folge zum Branchenmagneten.", sagt Robert Kroth, Geschäftsführer von " Neues Bauen - 80 Sekunden ". " Neue Netzwerke entstehen, neue Lösungen werden entwickelt. Der Summit bietet zudem eine Plattform für den direkten Dialog mit der Spitzenpolitik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. "ENTSCHEIDENDE THEMENIm Fokus stehen dieses Jahr die Themen:- Wachstum durch Wohnungsbau: Wie kann der Wohnungsbau die lahmende Konjunktur in Deutschland ankurbeln?- Mehr Bauen für eine nachhaltige Zukunft: Wie können tausende neuer Wohneinheiten auf den Dächern im Wohnungsbestand entstehen?- Beschleunigt in die Zukunft: Wie hilft der Gebäudetyp E schneller und effizienter zu bauen?- Nachhaltig bauen: Wie kann der Gebäudebestand schneller energieeffizient werden?TASKFORCES PRÄSENTIEREN ERGEBNISSEDarüber hinaus präsentieren die unterjährig gegründeten Experten-Taskforces Wachstumsinitiative Wohnungsbau, Gebäudetyp Esowie Mehr Wohnraum im Dachauf dem Summit ihre Ergebnisse. Diese Initiativen zeigen praxisnah, wie sich nachhaltige, kosteneffiziente und skalierbare Lösungen für den Wohnungsbau umsetzen lassen.Wie lassen sich verwaiste Innenstadtlagen neu beleben und städtebaulich transformieren?Zusätzlich geben Masterclasses einen Deep Dive in wegweisende Projekte aus der Praxis: Unter dem Titel " Comeback der City" etwa zeigen Akteure wie Arcadis, wie leerstehende Kaufhäuser und brachliegende Flächen zu lebendigen Mixed-Use-Quartieren werden. In einer weiteren Masterclass zur "Energiewende im Bestand", powered by Mitsubishi Electric und PreFab, geht es um konkrete Lösungen für die Wärmeversorgung komplexer Wohnstrukturen. Diskutiert werden GEG-konforme, modulare Systemlösungen, die ohne tiefgreifende Eingriffe in den Gebäudekörper auskommen - ein zentraler Baustein für die energetische Sanierung im Bestand und bezahlbare Effizienz im großen Maßstab.Inspiration Walks: Perspektivwechsel vor OrtFünf Stationen. Fünf Themen. Fünf Chancen, den Wohnungsbau neu zu denken. Die Inspiration Walks führen zu eindrucksvollen Projekten und Experten aus Planung, Architektur, Startups und Wissenschaft. Ob Dekarbonisierung, nachhaltige Projektentwicklung, Karriere im Bausektor oder Innovation im Bestand - hier entsteht Raum für Dialoge, neue Perspektiven und konkrete Lösungsansätze direkt vor Ort.Das Programm umfasst außerdem aussagestarke Keynotes, pointierte Panel-Diskussionen und innovative Startup-Pitches. Exklusive Einblicke in ausgewählte Referenzbaustellen des Netzwerks "Neues Bauen - 80 Sekunden" erhalten Teilnehmende bei Baustellenbesuchen entlang der Spree.Gemeinsam den Wohnungsbau wieder in Bewegung bringenMit der Baustellenbesprechung 2025 wird ein klares Signal gesetzt: "Nur gemeinsam können neue Lösungen entwickelt werden. Nur gemeinsam kann das Signal gesendet werden, dass es im Wohnungsbau wieder losgeht. Nach Jahren der Stagnation muss der Wohnungsbau wieder Fahrt aufnehmen. Gerade in Zeiten wie diesen, wenn globale Märkte schwanken, braucht es Stabilität im Inland.", unterstreicht Robert Kroth denAnsatz der Plattform. Der Wohnungsbau gilt unter Experten als eines der wirksamsten Mittel, um den Binnenmarkt zu stärken und wirtschaftlichen Stillstand zu verhindern.Seien Sie dabei! Buchen Sie jetzt Ihr Ticket. Bauen Sie Ihr Netzwerk aus. Werden Sie Teil der Bauwende.Tickets, weitere Informationen, das Programm und die Presseakkreditierung finden Sie unter https://80-sekunden.de/baustellenbesprechung/Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um eine Akkreditierung im Vorfeld der Veranstaltung: Zur Akkreditierung anmelden (https://us11.list-manage.com/survey?u=8d35eef9c58022fea1679ead3&id=e4a50a4582&attribution=false)Das Netzwerk "Neues Bauen - 80 Sekunden"Neues Bauen ist eine unabhängige Plattform, die Innovationen, Strategien und Zukunftslösungen für die Bau- und Immobilienbranche in den Fokus stellt. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen und Chancen einer Branche, die schneller, effizienter und nachhaltiger werden muss. Durch den Austausch zwischen Entscheidungsträgern, Experten und Innovatoren entstehen neue Impulse für digitale Prozesse, serielle Bauweisen und nachhaltige Materialien. Mit Events, Podcasts und Analysen bietet Neues Bauen fundierte Einblicke und präsentiert Best Practices, die die Transformation der Bauwirtschaft vorantreiben.Ihr Pressekontakt:Hannah Hochbaum: 0178-1831089Ann Streletzki: 0176-55208151E-Mail: presse@digitalis365.comOriginal-Content von: Neues Bauen - 80 Sekunden, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174589/6045767