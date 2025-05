FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hugo Boss von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert bei 47 Euro belassen. Der Modekonzern biete starke Marken und die Zollrisiken seien relativ gering, schrieb Thomas Maul am Freitag. Das historisch niedrige Bewertungsniveau spiegele zu viel Pessimismus wider, begründete er sein neues Votum./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

© 2025 dpa-AFX-Analyser