Leipzig (ots) -Der Deutsche Ärztetag in Leipzig hat sich heute intensiv mit den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels und dringend notwendigen Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Umgang mit der Erderwärmung befasst. Unter anderem forderte der Ärztetag die Länder auf, verpflichtende Hitzeaktionspläne in allen Städten und Gemeinden umzusetzen.Außerdem konstatierte der Ärztetag, dass das Gesundheitswesen selbst in relevantem Umfang zum Klimawandel beiträgt. Krankenhäuser, Arztpraxen und alle weiteren Einrichtungen in der Patientenversorgung müssten in die Lage versetzt werden, ihre baulich-technische Ausstattung klimafreundlich anzupassen. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel seien durch den Bund zur Verfügung zu stellen. An die Krankenhausträger appellierte das Ärzteparlament, für gesunde, vollwertige und klimafreundliche Mahlzeiten in allen Krankenhäusern zu sorgen.Nach Überzeugung der Ärztetags-Abgeordneten bedarf es für mehr nachhaltiges Handeln einer Anpassung der Sozialgesetzbücher sowie weiterer Gesetze und Verordnungen. Beispielsweise sollte § 12 SGB V um ein Nachhaltigkeitsgebot ergänzt werden: "Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie sollen nachhaltig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten."In einem weiteren Beschluss forderten die Abgeordneten die Bundesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass vergleichbare und standardisierte Daten zur Treibhausgasbilanz und zu den Umweltauswirkungen von Arzneimitteln bereitgestellt werden. Fachgesellschaften und Berufsverbände sollten Treibhausgasemissionen und Umweltauswirkungen von Arzneimitteln im Kontext ihrer therapeutischen Notwendigkeit in ihren Leitlinien thematisieren.Alle Beschlüsse des Ärztetages können Sie hier (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/online-pressezentrum/129-deutscher-aerztetagc26754) abrufen.Folgen Sie uns über unsere Social Media-Kanäle:Bluesky (https://bsky.app/profile/bundesaerztekammer.de), Instagram (https://www.instagram.com/bundesaerztekammer/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/12389104/admin/dashboard/), Threads (https://www.threads.com/@bundesaerztekammer) und Youtube (https://www.youtube.com/user/BAEKclips).#ärztetagPressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6045800