Bad Wimpfen (ots) -Pünktlich zum Start der Grillsaison erhält das "Chef Select Kräuterbaguette" in der aktuellen Ausgabe der Ökotest (06/2025) das Gesamturteil "Sehr gut". Unter den insgesamt elf Kräuterbaguettes im Test überzeugt das Lidl-Baguette mit seinen sehr guten Inhaltsstoffen und darf damit bei keinem Grill-Buffet fehlen. Mit einem Preis von 0,99 Euro pro 175 Gramm (Grundpreis: 5,66 Euro / Kilogramm) zählt es zudem zu den günstigsten Kräuterbaguettes.Auch im Bereich pflanzlicher Alternativen schneidet Lidl mit der "Vemondo Bio Vegane Salatmayo" hervorragend ab. Die Salatmayo punktet mit einwandfreien Inhaltsstoffen und erhält das Gesamturteil "Sehr gut". Mit einem Preis von 1,29 Euro pro 250 Gramm (Grundpreis: 5,16 Euro / Kilogramm) bietet sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.Doch nicht nur die herzhaften Produkte konnten überzeugen: Auch die "Sondey Butterkekse" erhalten die Bestnote "Sehr gut". Das Produkt kommt ohne umstrittene Zusatzstoffe aus und bietet klassischen Keksgenuss für die ganze Familie.Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet hervorragende Qualität zu fairen Preisen.