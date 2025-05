© Foto: AXINO Capital

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht in der globalen Verunsicherung eine historische Chance für den Euro. Doch Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, hält diese Vision für unrealistisch."Der Euro ist keine natürliche Leitwährung. Er ist ein fragiles politisches Konstrukt, dem das Vertrauen fehlt", warnt Willhöft im neuen Video auf wallstreetONLINE TV. Während der US-Dollar an Macht verliere, sei nicht etwa der Euro auf dem Vormarsch - sondern Gold. In den Währungsreserven der Notenbanken habe das Edelmetall den Euro bereits überholt. Warum der US-Dollar zwar wankt, der Euro aber keine echte Alternative darstellt. Wieso Gold aktuell das Vertrauen der Welt genießt. Und weshalb Anleger …