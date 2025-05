DJ XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus dank guter Preisdaten

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus einer turbulenten Börsen-Woche verabschiedet. Hauptthema waren weiterhin die US-Zölle. Denn die Zollaussetzung des US-Gerichts für Internationalen Handel wurde gleich wieder von einem Bundesberufungsgericht zunichte gemacht. Dazu verschärfte US-Präsident Donald Trump auch wieder den Tonfall gegenüber China.

Anleger konzentrierten sich daher lieber auf harte Fakten - eine Fülle von Inflations- und Konjunkturdaten rund um den Globus. Sie fielen unter dem Strich günstig aus. So hieß es gerade zu den USA, noch bestehe für sie die Chance, einen Konjunktureinbruch durch die Trump-Zölle zu vermeiden.

Der DAX legte um 0,3 Prozent zu auf 23.997 Punkte. Der Umsatz im DAX lag wie für einen Brückentag typisch nur bei rund der Hälfte des Üblichen.

Die Sorgen der US-Unternehmen zeigten sich zwar bereits in einem Einbruch der Auftragseingänge im Chicago-Einkaufsmanager-Index, hieß es. Jedoch seien Verbrauchervertrauen und Konsumentenerwartungen noch stabil dank eines guten Arbeitsmarktes. Die Zollkrise ist beim Verbraucher also noch nicht angekommen, hieß es im Handel. Auch der gezähmte Inflationsanstieg im PCE-Index dürfte der US-Notenbank gefallen.

Positiv kamen auch die Preisdaten aus Europa an: Sie sprechen nicht gegen eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche. So stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland im Mai um 2,1 Prozent. In anderen Euro-Staaten wie Spanien fielen sie sogar unter die von der EZB angepeilte 2-Prozent-Marke.

Kaum Unternehmensnachrichten

Kursbewegende Meldungen von Unternehmen gab es kaum. Unter den Sektoren standen wieder die defensiven Branchen vorn: Bei Versorgern, Haushalts-, Nahrungs- und Gesundheitstiteln ging es bis zu 0,8 Prozent höher.

Im DAX zeigten sich auch keine klaren Tendenzen. Die Favoriten wechselten sich im Tagesverlauf mehrfach ab. Am Ende standen Zalando, Munich Re und Fresenius unter den Gewinnern ganz oben. Auch SAP legten um 1,3 Prozent zu.

Bei den Nebenwerten stiegen Brockhaus-Technologies um 7,3 Prozent. Der Umsatz lag im ersten Quartal bei 42 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA erreichte 2,4 Millionen, was in der angeschlagenen Fahrrad-Branche als Erfolg gilt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.997,48 +0,3% +20,2% DAX-Future 24.015,00 +0,2% +18,7% XDAX 23.984,10 +0,2% +20,5% MDAX 30.594,39 -0,3% +20,0% TecDAX 3.846,85 -0,1% +12,7% SDAX 16.657,58 -0,3% +21,9% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,26 0 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag ===

May 30, 2025 11:48 ET (15:48 GMT)

