Donut sichert 7 Millionen US-Dollar für ersten Agentic Krypto-Browser auf Solana

In einem bedeutenden Schritt zur Revolutionierung des Krypto-Browsing-Erlebnisses hat das Start-up Donut eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 7 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das geht aus einer Ankündigung des Start-ups auf X hervor.

Die Runde, die am 29. Mai 2025 angekündigt wurde, wurde von Hongshan (ehemals Sequoia China), BITKRAFT Ventures und HackVC angeführt, mit Beteiligung namhafter Investoren wie Sky9 Capital, Makers Fund, Altos Ventures, Orthogonal Ventures, Vessel Capital sowie prominenten Business Angels wie Dan Farber und SonicSVM. Diese Finanzierung wird Donuts Mission unterstützen, den weltweit ersten agentischen Krypto-Browser auf der Solana-Blockchain zu entwickeln und die Art und Weise, wie Nutzer mit dezentraler Finanzierung (DeFi) und Web3-Ökosystemen interagieren, neu zu definieren.

Browser für das agentische Zeitalter neu gedacht

Donut will die stagnierende Browser-Landschaft aufbrechen, die nach Ansicht des Unternehmens seit drei Jahrzehnten kaum Veränderungen erlebt hat. In einem Thread auf X skizzierte das Donut-Team seine Vision: einen Browser zu entwickeln, der für das "agentische Zeitalter" optimiert ist, in dem KI-Agenten komplexe Transaktionen im Auftrag der Nutzer ausführen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Browsern oder bestehenden agentischen Plattformen wie OpenAI's Operator oder ManusAI konzentriert sich Donut darauf, "Kapital zu automatisieren" statt nur Klicks, und bietet eine nahtlose, intelligente Schnittstelle für Krypto-Transaktionen.

Die Kernidee besteht darin, Wallets, dezentrale Börsen (DEXs) und Blockchain-Netzwerke in eine einheitliche, agentengesteuerte Plattform zu integrieren. Dies ermöglicht es Nutzern, sofort von der Neugier zur Ausführung zu wechseln und die Interaktion mit der Krypto-Welt zu optimieren. Donuts Browser verspricht, modernste KI mit Solanas schneller und kostengünstiger Blockchain zu kombinieren, um ein Benutzererlebnis zu schaffen, das sowohl intuitiv als auch leistungsstark ist.

Funktionen, die Donut auszeichnen

Donuts Browser ist nicht nur ein Werkzeug zum Surfen, sondern ein "leistungsstarkes Terminal mit eingebetteter Intelligenz". Die Plattform bietet kontextbezogene Funktionen, die Echtzeit-Einblicke liefern und Aktionen mit einem Klick ermöglichen. Zu den herausragenden Features gehören:

Token-Einblicke: Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Token, um Mikro-Charts, Aktivitäten der Inhaber und Marktstimmung sofort einzusehen.

Intelligente Transaktionen: Führen Sie Trades oder Swaps mühelos durch, indem Sie Befehle wie "/swap 100 USDC zu SOL" eingeben oder Limit-Orders setzen.

Risiko- und Alpha-Tracking: Der Browser analysiert Wallet-Risiken und verfolgt Markt-Alpha, um Nutzern fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Um sein Ökosystem zu erweitern, arbeitet Donut mit Sendaifun zusammen, um ein agentisches Erweiterungs-Ökosystem auf Solana zu entwickeln. Diese Partnerschaft wird es Entwicklern ermöglichen, spezialisierte Tools und Integrationen zu erstellen, die die Funktionalität des Browsers weiter verbessern.

Eine Vision für ein hyper-finanzielles Internet

Die 7-Millionen-Dollar-Finanzierung signalisiert großes Vertrauen der Investoren in Donuts Vision, "die Benutzeroberfläche des Internets neu zu gestalten" für KI-gesteuerte, hyper-finanzialisierte Interaktionen. Das Unternehmen entwickelt ein "In-Domain-Modell" und einen "Schwarm von Browser-Agenten", die in der Lage sind, komplexe Krypto-Umgebungen zu navigieren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Krypto-Transaktionen so intuitiv zu gestalten wie das Surfen auf einer Website und die Kluft zwischen traditionellen Internet-Erlebnissen und der dezentralen Welt zu überbrücken.

Mit der Unterstützung von Top-Investoren wie Hongshan, BITKRAFT und HackVC ist Donut bestens positioniert, um seine ambitionierte Roadmap umzusetzen. Die Beteiligung von ökosystemorientierten Angels und Fonds wie Sky9 Capital und Orthogonal Ventures unterstreicht die wachsende Begeisterung für Innovationen auf Solana-Basis und agentische KI-Anwendungen.

